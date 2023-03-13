Певица Алла Пугачева, несмотря на возраст, продолжает удивлять поклонников своей внешностью. Чтобы угадать «секреты вечной» молодости артистки, поклонники делятся рецептами блюд, которые она якобы готовит для своих близких.
«Жри и худей»: рецепт овощного супа от Аллы Пугачевой
И вместе с жареными огурцами часто вспоминают супы, в частности, ее знаменитый сырный супчик, пишет fakty.ua.
Суп по ингредиентам и способу приготовления очень похож на традиционный греческий фасоляный суп - фасоладу, пишет один из фанатов певицы в соцсети.
Блюдо получается густым, сытным, но можно не бояться после него поправиться, потому что супчик имеет «минусовую калорийность».
Количество продуктов следует рассчитывать в зависимости от объема воды и количества едоков.
На троих нужно:
1 литр воды
1 молодой цукини среднего размера
1 большой стебель лука-порея
3 зубчика чеснока
1 банка томатов в собственном соку (200 г)
1 банка консервированной белой фасоли (200 г)
3 столовые ложки оливкового масла
соль, перец, зелень по вкусу
Приготовление
В кастрюлю влить оливковое масло и немного обжарить измельченный чеснок.
Стебли лука нарезать полукольцами, кабачок — кубиками и тушить 5 минут.
Добавить томаты с соком (можно измельчить блендером) и фасоль. Залить водой.
В конце посолить, поперчить, добавить зелень.
При подаче добавить в тарелки оливки и сладкий красный лук. Они придадут блюду особую пикантность и ускорят пищеварение.