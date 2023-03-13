«Жри и худей»: рецепт овощного супа от Аллы Пугачевой

И вместе с жареными огурцами часто вспоминают супы, в частности, ее знаменитый сырный супчик, пишет fakty.ua.

Еще один суп Максим Галкин, по рецепту Примадонны, лично готовит много лет. И именно он, по слухам, дал ему такое шутливое название.

Суп по ингредиентам и способу приготовления очень похож на традиционный греческий фасоляный суп - фасоладу, пишет один из фанатов певицы в соцсети.

Блюдо получается густым, сытным, но можно не бояться после него поправиться, потому что супчик имеет «минусовую калорийность».

Количество продуктов следует рассчитывать в зависимости от объема воды и количества едоков.

На троих нужно:

1 литр воды

1 молодой цукини среднего размера

1 большой стебель лука-порея

3 зубчика чеснока

1 банка томатов в собственном соку (200 г)

1 банка консервированной белой фасоли (200 г)

3 столовые ложки оливкового масла

соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление

В кастрюлю влить оливковое масло и немного обжарить измельченный чеснок.

Стебли лука нарезать полукольцами, кабачок — кубиками и тушить 5 минут.

Добавить томаты с соком (можно измельчить блендером) и фасоль. Залить водой.

Дать закипеть. И на небольшом огне потомить 15 минут.

В конце посолить, поперчить, добавить зелень.