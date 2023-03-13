Ученые - странные люди с неожиданными интересами. То они придумают, как отправить человека на Луну, то составят подробный список особенностей женской внешности, которые привлекают мужчин, пишет thevoicemag.ru.
Дело не в груди: ученые выяснили, какие женщины привлекают мужчин
Вопреки расхожему мнению, любовь больше похожа на журнал о психологии, чем на роман про белокурую девицу, похищенную красавцем-пиратом. И вот что говорит наука о том, что именно на самом деле сводит мужчин с ума.
Красные губы
Мы давно подозревали, почему Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон входят в число самых красивых женщин мира, и оказались правы! Как показали исследование сотрудников Манчестерского университета, губы производят неизгладимое впечатление на мужчин: средний парень больше половины времени на свидании смотрит на рот девушки. Так что, если хочешь произвести впечатление, просто воспользуйся красной помадой.
Белые зубы
Было бы странно, если бы, глядя на губы, он не заметил того, что находится сразу за ними. Ничего неожиданного: исследователи из университетов Лидса и Центрального Ланкашира выяснили, что мужчинам нравятся здоровые белые зубы, а желтовато-коричневые они подсознательно считывают как признак возраста и болезней. Кстати, интересный нюанс - парни считают одинаково привлекательными и просто белые зубы, и ослепительные виниры - последние не дадут тебе никаких дополнительных преимуществ.
Улыбка
А знаешь, что делает красные губы еще более привлекательными? Улыбка!
Может, привлекательности будет даже слишком много: как показывают исследования, мужчинам нравятся улыбающиеся девушки, потому что парни считывают такую мимику как заинтересованность. Так что советуем благодарить курьеров и сантехников приветливо, однако держать при этом лицо кирпичом, иначе ребята решат, что ты в них влюбилась.
Высокий голос
А когда будешь говорить «спасибо», постарайся прогудеть его, словно из бочки. Сопрано оставь для свиданий - как показало исследование, проведенное специалистами Университетского колледжа Лондона, высокие тона нравятся мужчинам больше всего. Ученые предполагают, что высокие голоса сигнализируют о небольшом размере тела, которое сейчас считается привлекательным.
Больше красного богу красного!
Кстати, работает не только красная помада, но и одежда того же цвета. В 2008 году двое ученых - Эндрю Эллиот и Даниэла Ниеста - показали фотографию одной и той же женщины разным мужчинам. На одних снимках девушка была одета в красную блузку, на других в синюю. Выяснилось, что в первом случае мужчины гораздо чаще считают женщину привлекательной и даже готовы тратить на нее больше денег.