Дело не в груди: ученые выяснили, какие женщины привлекают мужчин

Вопреки расхожему мнению, любовь больше похожа на журнал о психологии, чем на роман про белокурую девицу, похищенную красавцем-пиратом. И вот что говорит наука о том, что именно на самом деле сводит мужчин с ума.

Красные губы

Мы давно подозревали, почему Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон входят в число самых красивых женщин мира, и оказались правы! Как показали исследование сотрудников Манчестерского университета, губы производят неизгладимое впечатление на мужчин: средний парень больше половины времени на свидании смотрит на рот девушки. Так что, если хочешь произвести впечатление, просто воспользуйся красной помадой.

Белые зубы

Было бы странно, если бы, глядя на губы, он не заметил того, что находится сразу за ними. Ничего неожиданного: исследователи из университетов Лидса и Центрального Ланкашира выяснили, что мужчинам нравятся здоровые белые зубы, а желтовато-коричневые они подсознательно считывают как признак возраста и болезней. Кстати, интересный нюанс - парни считают одинаково привлекательными и просто белые зубы, и ослепительные виниры - последние не дадут тебе никаких дополнительных преимуществ.

Улыбка

А знаешь, что делает красные губы еще более привлекательными? Улыбка!