В редакцию портала Limon.ee написал рассерженный читатель, которого возмутило интервью страдающего от жизни в Эстонии музыканта в «Московском комсомольце» (МК). Следом пришло письмо от Ирины, взволнованной супруги того самого музыканта, в котором она жаловалась на жизнь с ним. В телефонном разговоре Ирина рассказала, что муж давал интервью газете МК, запершись в туалете. Журналисты приехали в Локса, где проживает шансонье Вячеслав Исетский, чтобы лично пообщаться с ним и его женой.
ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ «Давал интервью МК, сидя в туалете»: почему жалующийся на жизнь в Эстонии шансонье никак не уедет в Россию
Опубликованное в «Московском комсомольце» интервью вызвало бурную реакцию как в социальных сетях, так и в обществе в целом. Люди задавались резонным вопросом: «Если так плохо, то почему бы не уехать?».
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Аналогичным вопросом задается и жена музыканта Ирина (публикуем без изменений).
«Добрый день. У вас на днях вышла статья - Русский музыкант Вячеслав Исетский готов бежать с Эстонии сломя голову. И весь поклёп на Эстонию вылитый Исетским. Исетский это псевдоним. В реальной жизни он Зайцев Вячеслав. Он мечтает покинуть Эстонию, ему здесь плохо живётся. А я каждый день мечтаю , когда его депортируют, и как это можно сделать. Вячеслав хронический алкоголик. Пьет каждый день, уже на протяжении семи лет находясь в Эстонии. Пьет запойно, 20 дней запоя пьет, 10 не пьет, и так каждый месяц. Пьет большими дозами: литр водки и 6 литров пива крепкого. В пьяном виде кричит на весь дом, матерится. Дома выбил окно на кухне , два раза чуть не спалил квартиру, часто его посещает " белочка" ( имеются видео ), в пьяном виде валяется на улице, могут подтвердить все жители ближайших домов. Работать не хочет, оговорка - Я инвалид. Я его в пьяном виде боюсь. А пьет он сутками , утром бежит в магазин, и перед закрытием. Спать тоже не даёт . Крики страшные , рычания, угрозы. Посоветуете, развод, и размен квартиры. Рада бы. Но нет средств, и идти не куда. Мечтаю, чтобы депортировали. Да и вид на жительство у него временный, по браку», – писала Ирина.
Кстати, не понимает Вячеслава и его соседка:
«Я не знаю почему Слава решил сделать такое заявление. Если человек, конечно, хочет уехать, если ему тяжело здесь, то почему он не уезжает – мы не знаем. Никого насильно не держат. На самом деле было обидно, что он так сказал. Нет у нас такого, что он описывал в статье. Я тоже русская, мне 51 год, у меня серый паспорт, но за все годы, что я живу в Эстонии, никогда не было такого, чтобы я испытала какое-либо давление».
Мы приехали в Локса к оскандалившемуся музыканту, чтобы взять у него комментарий лично и ответить на вопрос, волнующий уже многих: что мешает ему уехать?
По словам Ирины, у Вячеслава есть автомобиль – черный Jeep Cherokee. В интервью музыкант упомянул, что не может продать свое имущество, чтобы уехать, так как у русских в Эстонии принципиально ничего не покупают. Однако Ирина заверила, что муж не может продать автомобиль по той простой причине, что он не выставлен на продажу.
Ирина рассказала, что за день до нас к Вячеславу приезжала скорая помощь, ставила капельницу и выводила из запоя, поэтому Исетскому трудно с нами разговаривать: он плохо себя чувствует - нельзя так резко выходить из запоя.
Вячеслав наотрез отказался комментировать свое интервью, заперся в туалете и выкрикивал ответы оттуда. Уверял, что его подставили, что он интервью никому не давал. Но при этом, образно выражаясь, путался в показаниях.
Сначала Вячеслав уверял, что журналист прислал ему уже готовый текст, потом говорил, что друзья прислали ему ссылку на интервью, так он и узнал о нем и теперь возмущен написанным. Ирина же утверждает, что Вячеслав хорошо знаком с журналистом МК и давал интервью, сидя опять же в туалете. В его социальных сетях мы видим, что журналист, бравший интервью, действительно находится у Исетского в друзьях, пост, в котором сообщалось об интервью, сделал сам Вячеслав, подписав фотографию «Ну вот сегодня в центральной прессе на всю страну, завтра полицаи значит приедут. До Североуральска доберусь и в военкомат пойду, буду мстить гнидам».
Журналист, бравший у него интервью, на связь с нами выйти не захотел.
Кому и за что будет мстить Вячеслав - вопрос остается открытым, так же, как и вопрос, зачем мучиться в нелюбимой стране, если у тебя есть все возможности уехать в любимую.