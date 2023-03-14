ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ «Давал интервью МК, сидя в туалете»: почему жалующийся на жизнь в Эстонии шансонье никак не уедет в Россию

«Добрый день. У вас на днях вышла статья - Русский музыкант Вячеслав Исетский готов бежать с Эстонии сломя голову. И весь поклёп на Эстонию вылитый Исетским. Исетский это псевдоним. В реальной жизни он Зайцев Вячеслав. Он мечтает покинуть Эстонию, ему здесь плохо живётся. А я каждый день мечтаю , когда его депортируют, и как это можно сделать. Вячеслав хронический алкоголик. Пьет каждый день, уже на протяжении семи лет находясь в Эстонии. Пьет запойно, 20 дней запоя пьет, 10 не пьет, и так каждый месяц. Пьет большими дозами: литр водки и 6 литров пива крепкого. В пьяном виде кричит на весь дом, матерится. Дома выбил окно на кухне , два раза чуть не спалил квартиру, часто его посещает " белочка" ( имеются видео ), в пьяном виде валяется на улице, могут подтвердить все жители ближайших домов. Работать не хочет, оговорка - Я инвалид. Я его в пьяном виде боюсь. А пьет он сутками , утром бежит в магазин, и перед закрытием. Спать тоже не даёт . Крики страшные , рычания, угрозы. Посоветуете, развод, и размен квартиры. Рада бы. Но нет средств, и идти не куда. Мечтаю, чтобы депортировали. Да и вид на жительство у него временный, по браку», – писала Ирина.