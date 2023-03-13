На прошлой неделе появилось сразу несколько сообщений об улучшении состояния фигуриста. По словам друга и коллеги Романа Ильи Авербуха, у Костомарова наблюдалась положительная динамика, пишет super.ru.
Романа Костомарова готовят к еще одной ампутации
А по информации другого источника, спортсмен и вовсе впервые за долгое время смог пообщаться с близкими. Однако уже сегодня появились новости об ухудшении ситуации. Как сообщает Mash, фигурист так и не приходил в себя, и у него продолжает прогрессировать сепсис.
По данным Telegram-канала, Романа готовят к очередной ампутации, так как операция - единственный способ остановить дальнейшее распространение заражения. Он продолжает дышать с помощью трубки в горле, а попытка врачей вывести его из медикаментозного сна так и не привела к полному возвращению Костомарова в сознание. Сообщается, что фигурист сильно ослаб, и единственное, что может делать, - это изредка открывать глаза.
Напомним, Роман Костомаров находится в реанимации уже больше двух месяцев. О госпитализации олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду стало известно 10 января. В конце февраля появилась информация, что у Романа поражена часть мозга и он перенес второй инсульт. По информации Telegram-канала Mash, из-за некроза ему пришлось ампутировать левую стопу и несколько пальцев на обеих руках.