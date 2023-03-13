Холли Берри в жутких розочках и беременная Рианна в коже. Худшие наряды «Оскара-2023»

«Оскар-2023» оказался на удивление спокойным. Во время подготовки к премии обошлось без скандалов, да и на самой церемонии неприятных эксцессов не произошло. Будто следуя этой тенденции, знаменитости, приглашенные на ковровую дорожку, решили отказаться от экстравагантных модных экспериментов. Именно поэтому громких провалов было не так уж и много.

Чаще всего критики ругали Флоренс Пью, появившуюся в кутюрном наряде от Валентино. Платье выглядело на актрисе странно и не украшало ее фигуру. По мнению фанатов, артистка и сама чувствовала себя неуверенно, из-за чего выглядела замкнутой.

Флоренс Пью. Фото: Angela Weiss

Холли Берри тоже не угадала с образом. Огромные розы, украшающие ее платье, выглядели чужеродным элементом, будто взятым с другого наряда. Обилие вырезов также показалось некоторым фанатам вульгарным.

Холли Берри. Фото: Eric Gaillard

Неожиданно к числу модных неудачников причислили и Рианну, вышедшую на дорожку в платье от дома Alaia. Черный наряд со странными вырезами на бедрах делал акцент на проблемных зонах артистки. К тому же дива в очередной раз оголила беременный живот: к этой «фишке» она неоднократно прибегала, когда в первый раз была в интересном положении. А мода, как известно, не терпит самокопирования.

Рианна. Фото: Eric Gaillard

К «неудачницам» вечера причислили и Данай Гуриру. Тут негатив аудитории вызвало не платье, а необычная прическа актрисы. Западные критики сошлись во мнении, что наряд звезды был слишком скучным, и она попыталась привлечь к себе внимание странной конструкцией на голове.

Данай Гурира. Фото: Kevin Sullivan

Певица Tems тоже попыталась удивить публику изощренной формой своего наряда. Однако вместо восхищения получила поток негатива. Конструкция платья критикам показалась неудачной. По их мнению, артистка умудрилась изуродовать свою практически идеальную фигуру.

Tems. Фото: Ashley Landis

Не избежала критики и Мелисса Маккарти. Актриса никогда не считалась иконой стиля, но ей всегда удавалось деликатно подчеркивать формы и выглядеть элегантно. Однако красное платье, выбранное для «Оскара» выглядело странно и утяжеляло фигуру артистки.