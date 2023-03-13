Сегодня ночью в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла торжественная 95-я церемония вручения главной кинонаграды – премии «Оскар», пишет Сплетник.
«Оскар-2023»: все победители премии
Триумфатором премии стала картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу», которая забрала награды за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучшую женскую роль, мужскую и женскую роли второго плана, а также оригинальный сценарий и монтаж.
Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме «Кит».
Фильм об оппозиционном политике Алексее Навальном (признан российскими властями экстремистом) забрал награду за лучший документальный фильм.
Все победители премии
Лучший фильм – «Все везде и сразу», режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт
Лучший актер – Брендан Фрейзер («Кит»)
Лучшая актриса – Мишель Йео («Все везде и сразу»)
Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)
Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)
Лучший актер второго плана – Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)
Лучшая песня – Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)
Лучший иностранный фильм – «На Западном фронте без перемен», режиссер Эдвард Бергер
Лучший анимационный фильм – «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший оператор – Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)
Лучшие визуальные эффекты – «Аватар: Путь воды»
Лучший оригинальный сценарий – «Все везде и сразу»
Лучший адаптированный сценарий – «Говорят женщины»
Лучший монтаж – Пол Роджерс («Все везде и сразу»)
Лучший оригинальный саундтрек – «На Западном фронте без перемен»
Лучший короткометражный анимационный фильм – «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
Лучший короткометражный игровой фильм – «Прощание по-ирландски»
Лучший короткометражный документальный фильм – «Заклинатели слонов»
Лучшая работа художника-постановщика – «На Западном фронте без перемен»
Лучшие костюмы – Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»)
Лучший грим – «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли)