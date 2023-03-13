«Оскар-2023»: все победители премии

Триумфатором премии стала картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу», которая забрала награды за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучшую женскую роль, мужскую и женскую роли второго плана, а также оригинальный сценарий и монтаж.

Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме «Кит».

Фильм об оппозиционном политике Алексее Навальном (признан российскими властями экстремистом) забрал награду за лучший документальный фильм.

Все победители премии

Лучший фильм – «Все везде и сразу», режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт

Лучший актер – Брендан Фрейзер («Кит»)

Лучшая актриса – Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)

Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

Лучший актер второго плана – Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Лучшая песня – Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)

Лучший иностранный фильм – «На Западном фронте без перемен», режиссер Эдвард Бергер

Лучший анимационный фильм – «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший оператор – Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)

Лучшие визуальные эффекты – «Аватар: Путь воды»

Лучший оригинальный сценарий – «Все везде и сразу»

Лучший адаптированный сценарий – «Говорят женщины»

Лучший монтаж – Пол Роджерс («Все везде и сразу»)

Лучший оригинальный саундтрек – «На Западном фронте без перемен»

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Лучший короткометражный игровой фильм – «Прощание по-ирландски»

Лучший короткометражный документальный фильм – «Заклинатели слонов»

Лучшая работа художника-постановщика – «На Западном фронте без перемен»

Лучшие костюмы – Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»)