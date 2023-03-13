Пять работающих лайфхаков, которые помогут победить храп

Вот пять простых лайфхаков, которые, по их мнению, быстро и эффективно помогут избавиться от нарушения дыхания во сне.

Не пейте алкоголь на ночь

Все-таки правы оказались аристократы со своей традицией пить шампанское по утрам. Потому что если употреблять напитки покрепче по вечерам, мышцы верхних дыхательных путей расслабятся и язычок, главный виновник храпа, начнет «болтаться» сильнее, усиливая шум.

Спите на боку

Во время сна на спине язык западает к задней части горла и частично препятствует потоку воздуха. Сон на боку – совсем другое дело: в этом положении воздух свободно проникает в носоглотку и храп уменьшается. Чтобы не перевернуться во сне, эксперты советуют пришить к спине пижамной рубашки карманы и положить в них детальки «Лего» (все-таки жестокие люди эти врачи).

Примите горячий душ или ванну

При помощи горячего душа перед сном вы убьете сразу двух зайцев: во-первых, быстрее заснете, во-вторых, прочистите забитые носовые проходы, из-за которых может появляться храп.

Включите увлажнитель воздуха

Из-за слишком сухого воздуха в спальне может захрапеть даже святой, ни разу не уличенный в этом занятии. Все потому, что сухая среда сушит слизистые оболочки, способствуя появлению храпа. Если увлажнителя под рукой не оказалось, эксперты рекомендуют хорошенько проветрить помещение перед сном.

Положите дополнительные подушки или приподнимите изголовье кровати