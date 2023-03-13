Вышел первый трейлер новой «Русалочки» с темнокожей актрисой в главной роли

В двухминутном ролике можно увидеть исполнивших главные роли в фильме актеров Холли Бейли, Джону Хауэр-Кинга, Хавьера Бардема и Мелиссу Маккарти, а также рассмотреть красочную графику подводного мира.

В трейлере русалка Ариэль в исполнении Холли Бейли знакомится с принцем Эриком (Джона Хауэр-Кинг), спасая его во время кораблекрушения, и просит помощи у злодейки Урсулы (Мелисса Маккарти). Предостерегает главную героиню от совершения ошибок из-за любви к принцу ее отец, король подводного царства Тритон, которого сыграл Хавьер Бардем.