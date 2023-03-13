На церемонии вручения премии «Оскар-2023» показали первый трейлер фильма «Русалочка» режиссера Роба Маршала, пишет Сплетник.
Вышел первый трейлер новой «Русалочки» с темнокожей актрисой в главной роли
В двухминутном ролике можно увидеть исполнивших главные роли в фильме актеров Холли Бейли, Джону Хауэр-Кинга, Хавьера Бардема и Мелиссу Маккарти, а также рассмотреть красочную графику подводного мира.
В трейлере русалка Ариэль в исполнении Холли Бейли знакомится с принцем Эриком (Джона Хауэр-Кинг), спасая его во время кораблекрушения, и просит помощи у злодейки Урсулы (Мелисса Маккарти). Предостерегает главную героиню от совершения ошибок из-за любви к принцу ее отец, король подводного царства Тритон, которого сыграл Хавьер Бардем.
Мюзикл Роба Маршалла «Русалочка» – это ремейк одноименного мультфильма Disney 1989 года. Роль русалочки Ариэль досталось темнокожей актрисе Холли Бейли, из-за чего некоторые поклонники сказочной истории уже успели раскритиковать проект. Премьера картины намечена на 23 мая 2023 года.