Эстонский музыкант не успел на рейс: может, есть автобус, и концерт в Курессааре все-таки состоится?

«Мне буквально в последнюю секунду помогали сесть на рейс в Хельсинки, Лондоне и Нью-Йорке. Но не в Таллиннском аэропорту», – пишет Март Сандер в социальных сетях. По мнению авиакомпании, его гнев не оправдан, поскольку перевозчик не организует наземное обслуживание, там свои правила устанавливает аэропорт, пишет Elu24.
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«F**k you, NyxAir», – написал музыкант и режиссер Март Сандер в Facebook в субботу утром, отметив, что он остался злым посреди Таллиннского аэропорта.
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