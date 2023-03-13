Эстонский музыкант не успел на рейс: может, есть автобус, и концерт в Курессааре все-таки состоится?

«Мне буквально в последнюю секунду помогали сесть на рейс в Хельсинки, Лондоне и Нью-Йорке. Но не в Таллиннском аэропорту», ​​– пишет Март Сандер в социальных сетях. По мнению авиакомпании, его гнев не оправдан, поскольку перевозчик не организует наземное обслуживание, там свои правила устанавливает аэропорт, пишет Elu24.