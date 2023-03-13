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Эстонский музыкант не успел на рейс: может, есть автобус, и концерт в Курессааре все-таки состоится?

Кристийна Рейманд Александра Юрман
Эстонский музыкант не успел на рейс: может, есть автобус, и концерт в Курессааре все-таки состоится?
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Фото: Remo Tõnismäe

«Мне буквально в последнюю секунду помогали сесть на рейс в Хельсинки, Лондоне и Нью-Йорке. Но не в Таллиннском аэропорту», ​​– пишет Март Сандер в социальных сетях. По мнению авиакомпании, его гнев не оправдан, поскольку перевозчик не организует наземное обслуживание, там свои правила устанавливает аэропорт, пишет Elu24.

«F**k you, NyxAir», – написал музыкант и режиссер Март Сандер в Facebook в субботу утром, отметив, что он остался злым посреди Таллиннского аэропорта.

«Мне буквально в последнюю секунду помогали сесть на рейс в Хельсинки, Лондоне и Нью-Йорке. Но не на стойке NyxAir, обслуживающую маршрут Таллинн-Курессааре, в Таллиннском аэропорту, когда до вылета остается 20 минут».

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