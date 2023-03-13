Сотрудники центра семейных врачей Каламая признают, что пандус, ведущий к двери, слишком крутой, но очевидно, что за годы ничего не было сделано, и проблема остается актуальной и сегодня. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора проводит проверку центра семейных врачей Каламая для выяснения всех обстоятельств, пишет Elu24.
Для подписчиков
ТЕМА АКТУАЛЬНА ГОДАМИ ⟩ Пандус центра семейных врачей Каламая приводит пациентов в бешенство
Пандус центра семейных врачей Каламая приводит пациентов в бешенство
«Человек 40 минут ждал, пока кто-нибудь поможет ему подняться», – утверждает житель Каламая, обращая внимание на пандус таллиннского центра семейных врачей Каламая, который, как считают многие, слишком крутой и зимой его не расчищают от снега.
Ключевые слова