ТЕМА АКТУАЛЬНА ГОДАМИ ⟩ Пандус центра семейных врачей Каламая приводит пациентов в бешенство

«Человек 40 минут ждал, пока кто-нибудь поможет ему подняться», – утверждает житель Каламая, обращая внимание на пандус таллиннского центра семейных врачей Каламая , который, как считают многие, слишком крутой и зимой его не расчищают от снега.

«Будет ли построен новый пандус, чтобы инвалиды и люди в инвалидных колясках могли добраться до семейного врача?» – тема также поднималась в группе жителей района в соцсети. «На звонки в регистратуре тоже не отвечают? Человек в инвалидной коляске должен сам вскарабкаться, чтобы записаться к врачу?!»