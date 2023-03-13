Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ТЕМА АКТУАЛЬНА ГОДАМИ ⟩ Пандус центра семейных врачей Каламая приводит пациентов в бешенство

Кетлин Крузе
Пандус центра семейных врачей Каламая приводит пациентов в бешенство
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Пандус центра семейных врачей Каламая.
Пандус центра семейных врачей Каламая. Фото: Elu24 kollaaž/Erakogu/Kuvatõmmis Facebookist

Сотрудники центра семейных врачей Каламая признают, что пандус, ведущий к двери, слишком крутой, но очевидно, что за годы ничего не было сделано, и проблема остается актуальной и сегодня. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора проводит проверку центра семейных врачей Каламая для выяснения всех обстоятельств, пишет Elu24.

«Человек 40 минут ждал, пока кто-нибудь поможет ему подняться», – утверждает житель Каламая, обращая внимание на пандус таллиннского центра семейных врачей Каламая, который, как считают многие, слишком крутой и зимой его не расчищают от снега.

«Будет ли построен новый пандус, чтобы инвалиды и люди в инвалидных колясках могли добраться до семейного врача?» – тема также поднималась в группе жителей района в соцсети. «На звонки в регистратуре тоже не отвечают? Человек в инвалидной коляске должен сам вскарабкаться, чтобы записаться к врачу?!»

Ключевые слова
Наверх