«Оскар 2023»: организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки

Организаторы церемонии в официальном комментарии заявили, что сменили цвет ковровой дорожки, так как хотели, чтобы она напоминала «пляж на закате» и вызывала «чувство покоя и умиротворения».

The New York Times подчеркивает, что в течение 62 лет цвет ковровой дорожки не менялся. Издание обратило внимание, что ковровые дорожки цвета шампанского в этом году были также расстелены во время вручения премий «Эмми», «Золотой глобус» и на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда».