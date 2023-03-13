Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Оскар 2023»: организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки

Limon.ee
«Оскар 2023»: организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Оскар 2023.
Оскар 2023. Фото: Jordan Strauss

Организаторы церемонии вручения премии "Оскар 2023" отказались от традиционной красной ковровой дорожки – в этом году ее заменит дорожка цвета шампанского. Новый ковер был расстелен в присутствии журналистов 8 марта. Об этом сообщается в репортаже Associated Press.

Организаторы церемонии в официальном комментарии заявили, что сменили цвет ковровой дорожки, так как хотели, чтобы она напоминала «пляж на закате» и вызывала «чувство покоя и умиротворения».

The New York Times подчеркивает, что в течение 62 лет цвет ковровой дорожки не менялся. Издание обратило внимание, что ковровые дорожки цвета шампанского в этом году были также расстелены во время вручения премий «Эмми», «Золотой глобус» и на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда».

Ключевые слова
Наверх