Какой запах очень любят кошки: 5 ароматов, которые покоряют наших питомцев

Что очень нравится кошкам

Порой угодить коту крайне непросто, но все же есть запахи, которые кошки очень любят. И это не только валерьяна и кошачья мята. Есть и другие запахи, от которых все кошки без ума.

Оливковое дерево – «наркотик» для кошки

Если в вашем доме есть оливковое дерево, не удивляйтесь изменениям настроения и поведения питомца. Дело в том, что в листьях, а также стволе дерева, содержится олеуропеин. Он действует на питомца так же, как и кошачья мята. Кошка, когда почувствует такой запах, будет облизывать ствол дерева и тереться об него.

Одним кошкам нравятся только листья, другим – еще какие-то части оливкового дерева.

Впрочем, эффект расслабления от олеуропеина недостаточно хорошо изучен, поэтому лучше кормить кота оливками лишь время от времени.

Успокаивающая жимолость

Достаточно сильное успокаивающее действие на котов и кошек оказывает жимолость. Аромат, который исходит от растения и цветов жимолости, нередко используют для борьбы с беспокойством, стрессом или же бессонницей у животных.

Следует обратить внимание на то, что ягоды жимолости нужно держать подальше от кошек, поскольку для хвостатых они токсичны. Нельзя давать котам жевать как растение, так и плоды.

Лаванда – такая разная для всех кошек