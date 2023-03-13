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Квадрат Венеры и Плутона: Володина предрекла обострение с 13 марта

Limon.ee
Квадрат Венеры и Плутона: Володина предрекла обострение с 13 марта
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Гороскоп. Снимок иллюстративный.
Гороскоп. Снимок иллюстративный. Фото: Golden Dayz/Shutterstock

Астролог Василиса Володина заявила, что на новой неделе накаленная ситуация продолжится. По ее словам, покой нам будет только сниться.

Улучшений пока не будет.

«Квадрат Венеры и Плутона вплоть до пятницы обостряет недовольство собственным доходом и внешностью. Многим покажется, что их не ценит начальник, заказчики или партнер», - заявила она.

Некоторым, по мнению Володиной, придется бороться за свое место под солнцем. И чтобы не перестараться с переживания и стрессами, астролог рекомендует заняться спортом.

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