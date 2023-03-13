Квадрат Венеры и Плутона: Володина предрекла обострение с 13 марта

Улучшений пока не будет.

«Квадрат Венеры и Плутона вплоть до пятницы обостряет недовольство собственным доходом и внешностью. Многим покажется, что их не ценит начальник, заказчики или партнер», - заявила она.

Некоторым, по мнению Володиной, придется бороться за свое место под солнцем. И чтобы не перестараться с переживания и стрессами, астролог рекомендует заняться спортом.