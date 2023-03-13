Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

За свое число 13 марта считается еще одним из самых несчастливых дней в году.

В этот день люди были предельно осторожными, пытались любыми способами защитить себя и свою семью от зла.

Женщины в этот день по традиции пекли калачи, которые по форме напоминали сосульки. Ими угощали всех родных и соседей. По поверьям, если калач съесть утром, то год пройдет удачно, будешь жить в достатке.

Чтобы в семье счастье не переводилось, приносили сосульки домой, топили их, а затем талой водой обрызгивали все углы. Оставшуюся воду выливали у входной двери и не вытирали.

Если сосулек нет на улице, в доме нужно все углы побрызгать святой водой.

Что нельзя делать 13 марта

Нельзя 13 марта работать. Все операции, заключения сделок и новые проекты старались перенести на другую дату.

Нельзя 13 марта выходить из дома без надобности. Сегодняшний день считается несчастливым, согласно приметам, надо быть особенно осторожным.

Нельзя 13 марта лить воду в костер, чтобы его затушить, и плевать в него. У того, кто это сделает, начнутся проблемы с суставами.

Приметы на 13 марта