ВСТРЕЧА СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ ⟩ Музыкант Артем Савицкий откровенно рассказывает о фут-фетишизме, сексологе и инъекциях ботокса

«Раньше я тщательно скрывал свою личную жизнь, но в какой-то момент решил, что мне все равно. Она красивая женщина, и почему я должен прятать ее от других людей?» - музыкант Артем Савицкий откровенно рассказывает о самых счастливых отношениях в своей жизни, пишет Elu24.