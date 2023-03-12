«Раньше я тщательно скрывал свою личную жизнь, но в какой-то момент решил, что мне все равно. Она красивая женщина, и почему я должен прятать ее от других людей?» - музыкант Артем Савицкий откровенно рассказывает о самых счастливых отношениях в своей жизни, пишет Elu24.
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ВСТРЕЧА СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ ⟩ Музыкант Артем Савицкий откровенно рассказывает о фут-фетишизме, сексологе и инъекциях ботокса
Музыкант Артем Савицкий откровенно рассказывает о фут-фетишизме, сексологе и инъекциях ботокса
На этот раз к нам присоединился музыкант Артем Савицкий (31), который наслаждался вкусной едой в уютном ресторане Weis.