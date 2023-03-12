НЕВЕРОЯТНЫЕ КАДРЫ ⟩ Женщина, у которой инфекция съела половину лица, показала фото после 15 пластических операций

По словам Донны, в один не очень прекрасный день она упала на улице и поцарапала кожу над бровью. Это был крошечный порез, который поначалу не вызывал у женщины беспокойства.

Однако на следующий день лицо начало опухать, глаз почернел, а под ним появились страшные волдыри. Напуганная дочь Донны вызвала скорую, и женщину доставили в больницу, где ей диагностировали некротический фасциит - редкую инфекцию, которой заражаются ежегодно всего 500 человек на планете. Бактерии стремительно разъедали кожу лица и угрожали вот-вот проникнуть в мозг. В интервью изданию Daily Star Донна вспоминает, что ее плоть исчезала со скоростью три сантиметра в час.

Хирурги должны были действовать стремительно: они удалили зараженные ткани и провели сложнейшую 11-часовую операцию по пересадке кожи с бедра на лицо. Сама же Донна, у которой на фоне инфекции отказали почки и начался сепсис, целых четыре дня пролежала в коме. Представляем, каково женщине было очнуться и увидеть в зеркале столь кардинальные изменения. Точнее, нет, не представляем.

К настоящему моменту мама пятерых детей сделала 15 пластических операций по реконструкции пораженного инфекцией участка лица и выравниванию цвета кожи. Хирурги добились результатов, которые не назовешь иначе как чудом. О перенесенной инфекции почти ничего не напоминает.

К слову, Донна смогла не только восстановить внешность, но и встретить любимого человека. И это несмотря на то, что, по ее собственному признанию, она никак не рассчитывала начать романтические отношения после пережитого ужаса. Женщина просто рассказала о случившемся в соцсетях, и ей написал старый знакомый Джеймс Олсен, с которым они когда-то ходили вместе в дошкольную группу. «Он связался со мной два года назад. Это было просто короткое сообщение: я только что узнал, что с тобой случилось. Дай знать, если хочешь поговорить, надеюсь, ты в порядке, - вспоминает Донна. - Он сказал, что в разводе уже больше шести лет. Ну а я всю жизнь была матерью-одиночкой».

Сейчас Донна и Джеймс планируют свадьбу. Настоящий фильм ужасов со счастливым концом - спасибо пластическим хирургам и вездесущим соцсетям.