«Невозможно описать словами, как все ужачно», - говорит женщина, ехавшая в субботу из Пылва в Тарту. Департамент транспорта рекомендует воздержаться от поездок в нынешних погодных условиях, пишет Elu24.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, какие ужасные дорожные условия были вчера на шоссе из Пылва в Тарту
Смотрите, какие ужасные дорожные условия были вчера на шоссе из Пылва в Тарту
«Очень сложно ехать, осталось 30 километров до Тарту, дорожные условия сумасшедшие и очень страшные, - пишет женщина, едущая из Пылва в сторону Тарту. - Будьте очень осторожны, если вам придется сесть за руль».