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ВИДЕО ⟩ В Китае пошел дождь из червей: пугающие кадры

Limon.ee
В Китае пошел дождь из червей: пугающие кадры
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Китай. Иллюстративное фото
Китай. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Жителям китайской провинции Ляонин порекомендовали оставаться дома, после того как там начался дождь… из червей, пишет super.ru.

В Твиттере завирусился ролик, который показывает последствия этого удивительного природного явления: улицы и припаркованные машины усеяны сотнями червей. В кадре появляются и жители, проигнорировавшие совет властей и продолжающие заниматься своими делами, прикрываясь зонтиками.

Многие комментаторы решили, что это фейк и постановка ради лайков. Но нашлись и те, кто пытается объяснить это необычное явление. Так, авторы портала Mother Nature Network считают, что червей принесло сильным ветром. Они также отмечают, что такие дожди часто наблюдаются после бури или смерча, когда мощный поток воздуха переносит насекомых и мелких животных (например, лягушек) на значительные расстояния.

Есть и другая популярная теория: возможно, на самом деле это просто цветы тополя, которые издалека напоминают червей. «Это не черви, а сережки, упавшие с деревьев», - считает один пользователь Сети. «Странные дела, - пишет другой юзер, - если бы я просто занимался своими делами в обычный день в Китае и вдруг пошел дождь из червей, я бы просто умер». Полностью поддерживаем. А еще говорят, у природы нет плохой погоды.

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