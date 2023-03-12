Ошибки в уходе за домашними питомцами, из-за которых рискуете убить своих любимцев

Когда речь заходит о наших домашних питомцах, мы стремимся обеспечить им комфортную жизнь и вообще всё самое лучшее. Однако порой даже самые заботливые хозяева допускают оплошности, которые могут привести к трагическим последствиям. В этом материале рассказываем о наиболее распространённых ошибках в уходе за домашними питомцами.

1. Неправильно кормите своего любимца

Каждый вид домашнего животного имеет свои особенности в питании, и хозяева должны быть внимательны в этом вопросе. Неправильное питание может привести к ожирению, заболеваниям пищеварительной системы и даже летальному исходу. Например, собакам категорически нельзя шоколад и лук, а кошки не могут усваивать углеводы так же эффективно, как пёсели. Потому перед тем, как выбрать корм для своего питомца, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

2. Не следите за гигиеной питомца

Регулярный уход за зубами, шерстью и когтями — это не просто вопрос красоты, но и здоровья вашего животного. Недостаточная гигиена может привести к заболеваниям полости рта, развитию паразитов на коже и другим проблемам. Важно также следить за гигиеной места, где живёт питомец, чтобы избежать развития инфекций.

3. Не водите питомца на плановые осмотры