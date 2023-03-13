Гороскоп на 13 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Овен настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки.

Телец имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Тельца это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь – решения Тельца могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Телец будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Близнецы будут настроены подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет их доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ними и так согласны, Близнецы все-таки сумеют найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Они могут умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь. Такой у Близнецов настрой. Ну а если они все же сумеют переключить эту свою бурную энергию на конкретные дела, то результат может порадовать их гораздо больше, чем сомнительная победа в споре.