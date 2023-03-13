Пришло время действовать! Гороскоп очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
Гороскоп на 13 марта 2023 года для всех знаков Зодиака
Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Овен
Телец
Телец имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Тельца это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь – решения Тельца могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Телец будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.
Близнецы
Близнецы будут настроены подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет их доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ними и так согласны, Близнецы все-таки сумеют найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Они могут умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь. Такой у Близнецов настрой. Ну а если они все же сумеют переключить эту свою бурную энергию на конкретные дела, то результат может порадовать их гораздо больше, чем сомнительная победа в споре.
Рак
Лев
Лев способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Лев способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие не думали об его заносчивости, Лев не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему – это его проблемы.
Дева
Дева даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу. День наделяет ее искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто ей дорог. Впрочем, Деве будет тесно в узком кругу близких и друзей – ей захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек – ребенок, коллега, случайный попутчик – может стать для нее задушевным собеседником, разговор с которым заставит Деву о многом задуматься.
Весы
Скорпион
Звезды гороскопа склоняют Скорпиона продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Скорпиона уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле – и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Скорпиона и его умению стоять на своем, окружающим придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.
Стрелец
Стрелец узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к его огромным возможностям! Стрельцу под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это ему по плечу. Стрельцу может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.
Козерог
Козерог будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Козерога рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!
Водолей
Водолей будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Водолея не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Водолею довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.
Рыбы
Окружающие будут то и дело раздражать Рыб. Даже если они напрямую не стоят на их пути и никак не могут помешать работе, Рыбам может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Рыбы способны потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ними рядом. Окружающим же будет казаться, что Рыбы придираются к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы, сообщает 1001goroskop.ru.