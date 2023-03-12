ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ⟩ Видео: стюардесса закрыла ногами верхние полки в самолете и стала звездой Сети

Американская бортпроводница Линдси О'Брайен неожиданно для себя прославилась в Сети после того, как показала забавный трюк. На видео она ногами закрыла верхние багажные полки в салоне самолета, пишет Daily Mail.

Видео сделано в пустом салоне воздушного судна. На кадрах сотрудница авиакомпании стоит в проходе между пассажирскими креслами. Она берется руками за подлокотники, а потом неожиданно и ловко переворачивается вверх и закрывает ногами в туфлях на высоких каблуках верхние багажные полки.

Видео попало в Cеть, и стюардесса проснулась знаменитой. «Раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк», - рассказала изданию 35-летняя О'Брайен.