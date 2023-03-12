Сотрудница авиакомпании показала ловкий трюк, на котором ногами, обутыми в туфли на каблуке, грациозно закрывает верхние багажные полки в салоне самолета. Женщина призналась, что такое ей удалось проделать не с первой попытки, пишет korrespondent.net.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ⟩ Видео: стюардесса закрыла ногами верхние полки в самолете и стала звездой Сети
Американская бортпроводница Линдси О'Брайен неожиданно для себя прославилась в Сети после того, как показала забавный трюк. На видео она ногами закрыла верхние багажные полки в салоне самолета, пишет Daily Mail.
Видео сделано в пустом салоне воздушного судна. На кадрах сотрудница авиакомпании стоит в проходе между пассажирскими креслами. Она берется руками за подлокотники, а потом неожиданно и ловко переворачивается вверх и закрывает ногами в туфлях на высоких каблуках верхние багажные полки.
Видео попало в Cеть, и стюардесса проснулась знаменитой. «Раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк», - рассказала изданию 35-летняя О'Брайен.
Она призналась, что трюк ей удался примерно с 20 попытки.