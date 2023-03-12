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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ⟩ Видео: стюардесса закрыла ногами верхние полки в самолете и стала звездой Сети

Limon.ee
Видео: стюардесса закрыла ногами верхние полки в самолете и стала звездой Сети
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Стюардесса помогает закрывать багажное отделение. Иллюстративное фото
Стюардесса помогает закрывать багажное отделение. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Сотрудница авиакомпании показала ловкий трюк, на котором ногами, обутыми в туфли на каблуке, грациозно закрывает верхние багажные полки в салоне самолета. Женщина призналась, что такое ей удалось проделать не с первой попытки, пишет korrespondent.net.

Американская бортпроводница Линдси О'Брайен неожиданно для себя прославилась в Сети после того, как показала забавный трюк. На видео она ногами закрыла верхние багажные полки в салоне самолета, пишет Daily Mail.

Видео сделано в пустом салоне воздушного судна. На кадрах сотрудница авиакомпании стоит в проходе между пассажирскими креслами. Она берется руками за подлокотники, а потом неожиданно и ловко переворачивается вверх и закрывает ногами в туфлях на высоких каблуках верхние багажные полки.

Видео попало в Cеть, и стюардесса проснулась знаменитой. «Раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк», - рассказала изданию 35-летняя О'Брайен.

Она призналась, что трюк ей удался примерно с 20 попытки.

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