Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023: позитивные события уже скоро!

Неделя с 13 по 19 марта 2023 похожа на генеральную репетицию перед премьерой, то есть перед мощным скачком вперед. Сохраняйте активность и жизнерадостность, позитивные события не заставят себя долго ждать!

Овен

Возможны договоренности с кем‑то из друзей или с людьми, занимающими важное положение в обществе. Речь пойдет о повышении в должности или о значительном расширении полномочий. На рабочем месте усилится конкурентная борьба и коварные интриги коллег. Сдерживайте свои эмоции и тщательно выполняйте свои обязанности, чтобы избежать нареканий. Предпринимателям стоит обратить внимание на свой коллектив, среди сотрудников есть ненадежные люди. Займитесь профессиональным обучением своих подчиненных. Проведите тренинги или отправьте некоторых работников на дополнительные курсы.

Телец

Похоже, что пришло время получить дополнительную современную профессию, особенно в сфере информационных технологий. Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на выгодные сделки с партнерами из ближайшего окружения, а также коллегами из других городов или стран. В конце недели возможна удачная поездка и заключение перспективных договоренностей. Несмотря на профессиональные успехи, с деньгами все останется на прежнем уровне. Несколько позже ваши усилия обязательно приведут к финансовому прорыву, так что работайте на будущее и верьте в свою удачу.

Близнецы