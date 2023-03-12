Вс, 12.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ПУТЕШЕСТВИЕ С РОАЛЬДОМ ⟩ Исландия стала домом для многих талантливых эстонских музыкантов: почему они переехали туда?

Кристийна Рейманд
Исландия стала домом для многих талантливых эстонских музыкантов: почему они переехали туда?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Роальд Йоханнсон с Тийу и Ристо
Роальд Йоханнсон с Тийу и Ристо Фото: Erakogu

Эстонских учителей музыки в Исландии много, они работают и на севере, и на юге страны. «В какой-то момент я понял, что аплодисменты больше не прокормят мою семью», - говорит Ристо, учитель музыки, живущий в Исландии с 2010 года.

За последние несколько десятилетий суровое и в то же время очаровательное островное государство Исландия стало вторым домом для сотен эстонских музыкантов. Это было своего рода добровольное вторжение в страну льда и огня, и говорят, что эстонские учителя музыки теперь составляют до четверти всех исландских учителей, пишет Elu24.

В программе «Путешествие с Роальдом» зрители побывали в исландском городе Акюрейри. Почему эстонские учителя и музыканты так высоко ценятся прктически на краю света?

Ключевые слова
Наверх