ПУТЕШЕСТВИЕ С РОАЛЬДОМ ⟩ Исландия стала домом для многих талантливых эстонских музыкантов: почему они переехали туда?

За последние несколько десятилетий суровое и в то же время очаровательное островное государство Исландия стало вторым домом для сотен эстонских музыкантов. Это было своего рода добровольное вторжение в страну льда и огня, и говорят, что эстонские учителя музыки теперь составляют до четверти всех исландских учителей, пишет Elu24.