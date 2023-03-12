Издание Politico уверено, что член Консервативной народной партии Эстонии EKRE Рейн Эплер, обогнал Дональда Трампа, Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта - самая ужасная прическа теперь у него.
Трамп и Джонсон, подвиньтесь, эстонский политик обошел вас по красоте стрижки
Трамп и Джонсон, подвиньтесь, эстонский политик обошел вас по красоте стрижки
Эпелр был избран в Рийгикогу, и его прической будут любоваться все эстонские парламентарии. «Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил сделать ему все», - иронизирует Politico.
Estonia: Rain Epler, former government minister from the nationalist party EKRE, has been elected to parliament.— Populism Updates (@PopulismUpdates) March 6, 2023
Epler is noted for his, uh... haircut pic.twitter.com/Kn2Xc7m9dk
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