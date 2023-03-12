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Трамп и Джонсон, подвиньтесь, эстонский политик обошел вас по красоте стрижки

Limon.ee
Трамп и Джонсон, подвиньтесь, эстонский политик обошел вас по красоте стрижки
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Дональд Трамп и Борис Джонсон
Дональд Трамп и Борис Джонсон Фото: Shutterstock

Издание Politico уверено, что член Консервативной народной партии Эстонии EKRE Рейн Эплер, обогнал Дональда Трампа, Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта - самая ужасная прическа теперь у него.

Эпелр был избран в Рийгикогу, и его прической будут любоваться все эстонские парламентарии. «Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил сделать ему все», - иронизирует Politico. 

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