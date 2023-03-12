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ВОЛОДИНА ЗНАЕТ! ⟩ В марте лавина денег: три знака Зодиака, которые сколотят состояние

Limon.ee
В марте лавина денег: три знака Зодиака, которые сколотят состояние
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Богатство. Иллюстративное фото
Богатство. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Их ждет удача, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Василиса Володина заявила, что в марте 2023 года представители сразу трех знаков Зодиака смогут сорвать денежный куш, если приложат для этого некоторые усилия. По ее словам, речь идет о Водолеях, Близнецах и Весах.

Водолеи, например, смогут провернуть на работе успешную сделку, которая прокормит его в ближайшее время. Близнецам поможет реализоваться близкий человек. А Весов ждет неожиданный сюрприз, который перевернет их жизнь.

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