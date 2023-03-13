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ФОТО ⟩ Популярное в Каламая кафе отказывается от комплексных обедов из-за пробок: раньше путь к нам занимал семь минут, теперь полчаса

Анналийза Кёсс
Популярное в Каламая кафе отказывается от комплексных обедов из-за пробок: раньше путь к нам занимал семь минут, теперь полчаса
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Фото: Konstantin Sednev / kuvatõmmis Facebookist / Elu24 kollaaž

На прошлой неделе популярное в Каламая кафе Sesoon объявило, что решило отказаться от комплексных обедов, поскольку из-за пробок дорога до кафе отнимает столько времени, что никто не может позволить себе столь длительный обеденный перерыв.

В начале прошлой недели популярное в Каламая кафе Sesoon объявило в социальных сетях, что больше не будет предлагать комплексные обеды. «Мы пришли к этому решению с тяжелым сердцем, и главная причина - пробки в Каламая, которые значительно повлияли на нашу посещаемость», - говорится в сообщении.

На данный момент кафе сосредоточится на обслуживании клиентов, в кафе по-прежнему можно будет заказывать обеды для офисных работников, а также отмечать юбилеи или проводить деловые встречи и собрания. Кафе планирует возобновить подачу комплексных обедов осенью.

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