На прошлой неделе популярное в Каламая кафе Sesoon объявило, что решило отказаться от комплексных обедов, поскольку из-за пробок дорога до кафе отнимает столько времени, что никто не может позволить себе столь длительный обеденный перерыв.
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ФОТО ⟩ Популярное в Каламая кафе отказывается от комплексных обедов из-за пробок: раньше путь к нам занимал семь минут, теперь полчаса
Популярное в Каламая кафе отказывается от комплексных обедов из-за пробок: раньше путь к нам занимал семь минут, теперь полчаса
В начале прошлой недели популярное в Каламая кафе Sesoon объявило в социальных сетях, что больше не будет предлагать комплексные обеды. «Мы пришли к этому решению с тяжелым сердцем, и главная причина - пробки в Каламая, которые значительно повлияли на нашу посещаемость», - говорится в сообщении.