ФОТО ⟩ Популярное в Каламая кафе отказывается от комплексных обедов из-за пробок: раньше путь к нам занимал семь минут, теперь полчаса

В начале прошлой недели популярное в Каламая кафе Sesoon объявило в социальных сетях, что больше не будет предлагать комплексные обеды. «Мы пришли к этому решению с тяжелым сердцем, и главная причина - пробки в Каламая, которые значительно повлияли на нашу посещаемость», - говорится в сообщении.