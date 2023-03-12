«Меня ударили в нос, сразу хлынула кровь», - говорит Меэлис, который вступил в перепалку с неизвестными подростками в таллиннском городском автобусе, пишет Elu24.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пассажир таллиннского автобуса, пытавшийся призвать к порядку молодых людей, вышел на остановке с разбитым носом
Пассажир таллиннского автобуса, пытавшийся призвать к порядку молодых людей, вышел на остановке с разбитым носом
6 марта 49-летний Меэлис сел в автобус № 72, чтобы ехать в Мустамяэ, а вышел гораздо раньше и со сломанным носом.
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