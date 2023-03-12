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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пассажир таллиннского автобуса, пытавшийся призвать к порядку молодых людей, вышел на остановке с разбитым носом

Кетлин Крузе
Пассажир таллиннского автобуса, пытавшийся призвать к порядку молодых людей, вышел на остановке с разбитым носом
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Фото: Elu24 kollaaž/Mihkel Maripuu/Erakogu

«Меня ударили в нос, сразу хлынула кровь», - говорит Меэлис, который вступил в перепалку с неизвестными подростками в таллиннском городском автобусе, пишет Elu24.

6 марта 49-летний Меэлис сел в автобус № 72, чтобы ехать в Мустамяэ, а вышел гораздо раньше и со сломанным носом.

«В автобусе была группа русских молодых людей, они кричали и открыто распивали алкоголь, - рассказывает Меэлис, отмечая, что эти люди вызывали беспокойство. - Ситуация накалилась до предела, когда они начали бегать по автобусу со своими напитками и кричать».

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