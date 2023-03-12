ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ! ⟩ 35-летняя plus size модель Грэм снялась в «голом» золотом лифе

35-летняя plus size модель Эшли Грэм 8 марта в Instagram показала, как красит губы.

Грэм снялась в золотом лифе, имитирующем голую грудь. Она, накрасив губы, взяла помаду в зубы и приблизила лицо к объективу. «В потеках золота», – написала модель.

В августе 2022 года Грэм показывала снимки, сделанные для издания The Perfect. Модель позировала без одежды и белья. Фото можно увидеть здесь, пишет gordonua.com.