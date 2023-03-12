СЛУШАЙТЕ ПЕСНЮ ⟩ Европа в восторге: Швецию на Евровидении-2023 представит суперзвезда Loreen

Шведы решили. В этом году в Ливерпуль (Великобритания) представлять их страну во второй раз отправляется победительница Евровидения-2012 - несравненная и талантливая певица Loreen с песней Tattoo. Букмекеры уже даже не сомневаются: на Евровидении-2023 победит именно Швеция.

Высокие шансы на победу также у финского рэпера Käärijä с хитом Cha Cha Cha, а также у коллектива TVORCHI из Украины с еврохитом Heart of Steel.

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле в мае 2023 года. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Эстонию на конкурсе представит Алика Милова из Нарвы с песней Bridges. Шансы на победу нашей артистки на Евровидении крайне малы.