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СЛУШАЙТЕ ПЕСНЮ ⟩ Европа в восторге: Швецию на Евровидении-2023 представит суперзвезда Loreen

Limon.ee
Европа в восторге: Швецию на Евровидении-2023 представит суперзвезда Loreen
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Шведская певица Loreen, признанная одной из самых лучших победительниц конкурса прошедшего десятилетия
Шведская певица Loreen, признанная одной из самых лучших победительниц конкурса прошедшего десятилетия Фото: JOHN MACDOUGALL

В субботу вечером в шведской столице Стокгольме прошел финал нацотбора на песенный конкурс Евровидение - Melodifestivalen 2023. На шоу-программу во Friends Arena пришли посмотреть тысячи зрителей со всей страны, также вся страна следила за финалом конкурса дома по телевизору. 

Шведы решили. В этом году в Ливерпуль (Великобритания) представлять их страну во второй раз отправляется победительница Евровидения-2012 - несравненная и талантливая певица Loreen с песней Tattoo. Букмекеры уже даже не сомневаются: на Евровидении-2023 победит именно Швеция. 

Высокие шансы на победу также у финского рэпера Käärijä с хитом Cha Cha Cha, а также у коллектива TVORCHI из Украины с еврохитом Heart of Steel.

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле в мае 2023 года. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. 

Эстонию на конкурсе представит Алика Милова из Нарвы с песней Bridges. Шансы на победу нашей артистки на Евровидении крайне малы. 

Слушайте песню Tattoo от Loreen! Как вам выбор жителей Швеции? 

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