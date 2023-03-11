Лучшее, что нам подарила природа: значение секса в жизни человека

Несмотря на все это, у человека присутствует естественное чувство стыда и стеснения. Эти чувства стоит проявлять лишь на стадии знакомства, ухаживаний и обольщения. А когда вы, по обоюдному согласию, вступаете в интимную связь, забудьте обо всем этом. Оно только мешает. Во время секса вы целиком и полностью принадлежите своему партнеру, а он – вам. Секс способен полностью удовлетворить любое ваше желание, даже самое тайное. Он подталкивает человека на полное раскрытие, вплоть до самой последней тайны. Ваш партнер – воплощение всего человечества, ваш мир. На ваших телах нет ни одной точки, которая вам бы не принадлежала. Все ваше тело находится во власти вашего сексуального партнера, а его тело – в вашей. Между вами двумя больше не существует никаких запретов и условностей. Есть только вы и он (она). Нет ничего запретного, если это доставляет огромное удовольствие. Вам кто-то говорит обратное? Не слушайте его, отдайтесь своим желаниям…