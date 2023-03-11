Некоторые предпочитают довольствоваться однообразной реальностью, не зная о том, что от жизни можно получить максимум удовольствия. Важнейшая составляющая достижения этой цели – полная гармония в сексуальной жизни, пишет Dvorec.
Лучшее, что нам подарила природа: значение секса в жизни человека
В ходе жизни для секса отведена существенная ее часть, которая способна принести людям чувство невероятного счастья. Секс – один из способов получить отличное физическое и душевное удовольствие, полное спокойствие и много радости. Секс придает уверенности в себе, наполняет жизненными силами, повышает тонус.
Хорошие интимные отношения эмоционально обогащают нас, расслабляют. Во время секса мы можем полностью расслабиться, забыв о своих проблемах, ежедневной суете. Секс вносит в нашу пресную жизнь острейшие и прекрасные переживания, с которыми нельзя сравнивать ни одно другое удовольствие.
Способны ли люди добавить еще больше благородства тому, что заложила в каждого из нас природа? Конечно, для этого необходимо выбрать из богатой интимной культуры именно то, что подходит только для вашей пары, это разнообразит вашу интимную жизнь.
Каждый человек обладает неограниченными способностями в получении и доставлении сексуального наслаждения. Поддайтесь всем своим желаниям, а природа позаботится о том, чтобы все было сделано правильно. Если вы чего-то не знаете, спросите у своего партнера. Если нет – поищите подсказки в книжках. Все в ваших руках. Вы должны понимать то, что секс – это самое прекрасное занятие, которое нам подарила природа. Нам нужно гордиться этим, радоваться и наслаждаться жизнью. Только нам досталась постоянная сексуальность, которая не зависит ни от времени года, ни от потребности в продолжении своего рода. Это огромнейшее счастье. Именно сексуальные наслаждения создают эталон счастья и наслаждений, с которыми человек сравнивает все другие виды и способы наслаждений, все прочие состояния счастья.
Секс – мир интимности, скрывающий в себе много тайн и законов любви. Постигая эти тайны, вы изучаете его законы. Законы секса – ваши законы.
Несмотря на все это, у человека присутствует естественное чувство стыда и стеснения. Эти чувства стоит проявлять лишь на стадии знакомства, ухаживаний и обольщения. А когда вы, по обоюдному согласию, вступаете в интимную связь, забудьте обо всем этом. Оно только мешает. Во время секса вы целиком и полностью принадлежите своему партнеру, а он – вам. Секс способен полностью удовлетворить любое ваше желание, даже самое тайное. Он подталкивает человека на полное раскрытие, вплоть до самой последней тайны. Ваш партнер – воплощение всего человечества, ваш мир. На ваших телах нет ни одной точки, которая вам бы не принадлежала. Все ваше тело находится во власти вашего сексуального партнера, а его тело – в вашей. Между вами двумя больше не существует никаких запретов и условностей. Есть только вы и он (она). Нет ничего запретного, если это доставляет огромное удовольствие. Вам кто-то говорит обратное? Не слушайте его, отдайтесь своим желаниям…
В сексе одновременно совмещается наука и искусство. Скажем, можно получать наслаждение от определенной музыки, есть определенная музыкальная культура и грамотность. В сексе тоже самое – имея определенную грамотность, можно обладать всеми сексуальными познаниями.