Женщину со смертельно опасным диагнозом посадят в тюрьму за отказ от лечения

Женщина из города Такома, штат Вашингтон, в течение года отвергала план лечения заразной болезни, составленный врачами. Ее отказ серьезно отнестись к своему диагнозу и игнорирование предписаний медиков нарушили многочисленные судебные постановления. Американку 17 раз вызывали в суд, который выносил решения, обязывавшие ее начать терапию. Местный департамент здравоохранения утверждает, что женщина «сознательно и умышленно проигнорировала постановления суда».

Судья Филип Соренсен оставил в силе ранее вынесенное постановление о заключении нарушительницы в тюрьму или подходящее лечебное учреждение до тех пор, пока официальные лица не выдадут ей справку, что она здорова.

«Пациентка по-прежнему отказывается от самоизоляции и необходимого лечения. Ордер на гражданский арест позволит правоохранительным органам задержать ее в пятницу, 3 марта или после этой даты, и доставить ее в учреждение, оборудованное для изоляции, забора анализов и лечения», - заявили в Департаменте здравоохранения округа Такома-Пирс.

Туберкулез - инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заразиться может каждый, но особенно восприимчивы к туберкулезу дети и люди со слабым иммунитетом. Заболевание излечимо, но терапия его достаточно длительная. Огромное значение имеет ранняя диагностика туберкулеза. Микобактерии выделяет не каждый больной туберкулезом, а только тот, у кого происходит распад легочной ткани и бактериовыделение (в просторечии - открытая форма туберкулеза). Получить дозу микобактерий можно, даже не контактируя с больным, так как они оседают на частицах пыли и могут оставаться на ней до 18 дней.