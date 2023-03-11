Громкий судебный процесс над Алексом Мердо подошел к концу. Адвокат в четвертом поколении признан виновным в убийстве жены и сына, пишет Nashvancouver.com.
Это была успешная семья: кто бы мог подумать, что отец семейства оставит в живых только старшего сына
В первые дни марта после менее чем трехчасового совещания присяжные по делу о двойном убийстве признали Мердо виновным в убийстве жены и сына.
При оглашении приговора обвиняемый почти не проявил эмоций.
Прокуроры заявили, что будут добиваться пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения за убийства.
Приговор был вынесен после шестинедельного судебного разбирательства, в ходе которого рассматривались жестокие убийства, телефонные экспертизы, таинственный голубой брезент, крупные финансовые нарушения и ложь самого подсудимого.
Семья Мердо - влиятельный клан в штате Южная Каролина. Алекс построил карьеру в качестве адвоката и жил на широкую ногу.
В июне 2021 года жена Мердо 52-летняя Мэгги и 22-летний Пол были найдены мертвыми на территории собачьего питомника, принадлежащего семье. Глава семейства заявил, что его не было дома, он находился у матери, которая живет в 15 минутах езды. Старший сын Бастер имел железное алиби.
Мердо хладнокровно застрелил сына. Когда на выстрелы прибежала жена, он застрелил и ее. Только после этого адвокат сел в машину и уехал к матери ради алиби.
Кроме того, выяснилось, что много лет он имел серьезную наркозависимость. Он сидел на опиатах, на которые тратил десятки тысяч долларов в неделю.
В ходе суда Алекс Мердо изворачивался, как мог. Точку в его судьбе поставило видео, снятое убитым сыном в последние моменты жизни. Краткий ролик был показан в суде. За кадром отчетливо слышен голос Алекса Мердо, который, как он утверждал, был у матери.
В течение трех недель обвинители вызвали 61 свидетеля, чтобы доказать, что Мердо был единственным человеком, у которого были мотив, средства и возможность убить свою жену и сына.
Журналисты, присутствовавшие на суде, сообщили, что старший сын адвоката Бастер на судебном процессе сидел, зажав рукой рот от ужаса вскрывшейся правды.
Это дело, более странное, чем вымысел, привлекло внимание всей страны - включая документальные фильмы Netflix и HBO Max.
В отдельном деле, которое еще не передано в суд, Мердо также предъявлено 99 обвинений, вытекающих из множества предполагаемых финансовых преступлений, включая обман своих клиентов, бывшей юридической фирмы и правительства на сумму около 9 миллионов долларов.
Обвинение утверждало, что мотивом убийств Мердо было желание отвлечь и задержать расследование его финансовых правонарушений.
Досье
- Семья Мердо - влиятельная юридическая династия в штате Южная Каролина. Она восходит к Рэндольфу Мердо, которого в 1920 году избрали первым главным прокурором пяти местных графств.
- Он проработал на этом посту 20 лет, пока не погиб в железнодорожной катастрофе. Затем его сын, Рэндольф Мердо-младший, занял место отца. Он проработал в этой должности 46 лет. Когда юрист вышел на пенсию, его сына, Рэндольфа Мердо III - отца Алекса, - избрали новым прокурором. Он занимал этот пост до 2006 года.
- Сам Алекс Мердо никогда не баллотировался на должность прокурора, но иногда помогал отцу вести дела. Как отмечают СМИ, мужчина построил успешную карьеру адвоката и «жил на широкую ногу», пишет MN.
История вопроса
- В июне 2021-го года жена и сын Мердо были найдены мертвыми на территории собачьего питомника, принадлежащего их семье. Алекс утверждал, что в момент убийства его не было с ними, по его словам, он находился у матери, которая живет в 15 минутах езды. По возвращении обратно юрист обнаружил тела Маргарет и Пола, после чего позвонил в службу 911. В ходе разговора со спасателями Алекс сказал, что его жена и сын не дышат, и умолял специалистов поторопиться.
- После прибытия правоохранителей на место преступления Мердо рассказал им, что его погибший сын долгое время получал угрозы: к моменту гибели Пол находился в статусе обвиняемого по делу о крушении лодки в 2019 году. Предполагалось, что он был пьян и стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя Мэллори Бич и еще несколько человек получили травмы. Пол свою вину не признал. Несмотря на смерть обвиняемого, дело остается открытым.
- Алекс Мердо и его старший сын Бастер объявили награду в $100 тыс. за информацию, которая приведет к поимке убийцы Маргарет и Пола.
- Спустя 3 месяца, 3 сентября, адвокат объявил об увольнении из собственной юридической фирмы Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick. В компании его отставку объяснили тем, что он присвоил часть ее средств. По данным The New York Times, речь шла о миллионах долларов.
- Позднее адвокаты Мердо сообщили, что он потратил большую часть денег на обезболивающие. Сам юрист извинился перед всеми и заявил, что проходит курс реабилитации.
- 4 сентября на Алекса Мердо было совершено покушение. Он позвонил в 911 и сообщил, что в него стреляли. Изначально его адвокаты заявили, что на Мердо напали, когда он остановился на дороге из-за проблем с колесом автомобиля. Юрист получил ранение в голову, но выжил. Однако впоследствии выяснилось, что Мердо сам попросил 61-летнего Кертиса Эдварда Смита, чьи интересы он представлял по делу о превышении скорости в 2013 году, убить его ради страховки. В случае успеха старший сын Мердо получил бы $10 млн компенсации, однако у Смита не получилось убить юриста. По словам адвокатов Алекса, мужчина придумал этот план, когда боролся с опиоидной зависимостью и депрессией после смерти жены и младшего сына.
- В итоге Смиту предъявили обвинения в нескольких преступлениях, включая пособничество самоубийству и сговор с целью мошенничества. Алексу Мердо обвинения предъявлены не были.
- Однако 14 июля 2022 года юриста обвинили в том, что он смертельно ранил своих жену и сына из винтовки и дробовика.
- В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Мердо соврал о том, что он был у матери в момент убийства членов семьи, — на самом деле мужчина находился вместе с ними. Алекс признался, что соврал из-за своей паранойи, вызванной употреблением обезболивающих.
- Как отмечают СМИ, адвокаты Мердо «пытались изобразить своего клиента любящим семьянином, который, сталкиваясь с финансовыми трудностями и страдая от опиоидной зависимости… никогда бы не причинил вреда своей жене и ребенку». По их словам, следователи сфабриковали доказательства вины Алекса.