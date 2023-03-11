Это была успешная семья: кто бы мог подумать, что отец семейства оставит в живых только старшего сына

В первые дни марта после менее чем трехчасового совещания присяжные по делу о двойном убийстве признали Мердо виновным в убийстве жены и сына.

При оглашении приговора обвиняемый почти не проявил эмоций.

Алекс Мердо в здании суда Фото: Joshua Boucher

Прокуроры заявили, что будут добиваться пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения за убийства.

Приговор был вынесен после шестинедельного судебного разбирательства, в ходе которого рассматривались жестокие убийства, телефонные экспертизы, таинственный голубой брезент, крупные финансовые нарушения и ложь самого подсудимого.

Семья Мердо - влиятельный клан в штате Южная Каролина. Алекс построил карьеру в качестве адвоката и жил на широкую ногу.

В июне 2021 года жена Мердо 52-летняя Мэгги и 22-летний Пол были найдены мертвыми на территории собачьего питомника, принадлежащего семье. Глава семейства заявил, что его не было дома, он находился у матери, которая живет в 15 минутах езды. Старший сын Бастер имел железное алиби.

Мердо хладнокровно застрелил сына. Когда на выстрелы прибежала жена, он застрелил и ее. Только после этого адвокат сел в машину и уехал к матери ради алиби.

Кроме того, выяснилось, что много лет он имел серьезную наркозависимость. Он сидел на опиатах, на которые тратил десятки тысяч долларов в неделю.