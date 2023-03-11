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Это была успешная семья: кто бы мог подумать, что отец семейства оставит в живых только старшего сына

Limon.ee
Это была успешная семья: кто бы мог подумать, что отец семейства оставит в живых только старшего сына
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Семейная фотография Бастера, Пола, Мэгги и Алекса, показанная во время судебного процесса по делу Алекса Мердо в здании суда округа Коллетон в Уолтерборо.
Семейная фотография Бастера, Пола, Мэгги и Алекса, показанная во время судебного процесса по делу Алекса Мердо в здании суда округа Коллетон в Уолтерборо. Фото: Andrew J. Whitaker

Громкий судебный процесс над Алексом Мердо подошел к концу. Адвокат в четвертом поколении признан виновным в убийстве жены и сына, пишет Nashvancouver.com.

В первые дни марта после менее чем трехчасового совещания присяжные по делу о двойном убийстве признали Мердо виновным в убийстве жены и сына.

При оглашении приговора обвиняемый почти не проявил эмоций.

Алекс Мердо в здании суда
Алекс Мердо в здании суда Фото: Joshua Boucher

Прокуроры заявили, что будут добиваться пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения за убийства.

Приговор был вынесен после шестинедельного судебного разбирательства, в ходе которого рассматривались жестокие убийства, телефонные экспертизы, таинственный голубой брезент, крупные финансовые нарушения и ложь самого подсудимого.

Семья Мердо - влиятельный клан в штате Южная Каролина. Алекс построил карьеру в качестве адвоката и жил на широкую ногу.

В июне 2021 года жена Мердо 52-летняя Мэгги и 22-летний Пол были найдены мертвыми на территории собачьего питомника, принадлежащего семье. Глава семейства заявил, что его не было дома, он находился у матери, которая живет в 15 минутах езды. Старший сын Бастер имел железное алиби.

Мердо хладнокровно застрелил сына. Когда на выстрелы прибежала жена, он застрелил и ее. Только после этого адвокат сел в машину и уехал к матери ради алиби.

Кроме того, выяснилось, что много лет он имел серьезную наркозависимость. Он сидел на опиатах, на которые тратил десятки тысяч долларов в неделю.

В ходе суда Алекс Мердо изворачивался, как мог. Точку в его судьбе поставило видео, снятое убитым сыном в последние моменты жизни. Краткий ролик был показан в суде. За кадром отчетливо слышен голос Алекса Мердо, который, как он утверждал, был у матери.

В течение трех недель обвинители вызвали 61 свидетеля, чтобы доказать, что Мердо был единственным человеком, у которого были мотив, средства и возможность убить свою жену и сына.

Журналисты, присутствовавшие на суде, сообщили, что старший сын адвоката Бастер на судебном процессе сидел, зажав рукой рот от ужаса вскрывшейся правды.

Старший сын Алекса Мердо во время судебного слушания. 
Старший сын Алекса Мердо во время судебного слушания. Фото: Joshua Boucher

Это дело, более странное, чем вымысел, привлекло внимание всей страны - включая документальные фильмы Netflix и HBO Max.

В отдельном деле, которое еще не передано в суд, Мердо также предъявлено 99  обвинений, вытекающих из множества предполагаемых финансовых преступлений, включая обман своих клиентов, бывшей юридической фирмы и правительства на сумму около 9 миллионов долларов.

Обвинение утверждало, что мотивом убийств Мердо было желание отвлечь и задержать расследование его финансовых правонарушений.

Досье

  • Семья Мердо - влиятельная юридическая династия в штате Южная Каролина. Она восходит к Рэндольфу Мердо, которого в 1920 году избрали первым главным прокурором пяти местных графств.
  • Он проработал на этом посту 20 лет, пока не погиб в железнодорожной катастрофе. Затем его сын, Рэндольф Мердо-младший, занял место отца. Он проработал в этой должности 46 лет. Когда юрист вышел на пенсию, его сына, Рэндольфа Мердо III - отца Алекса, - избрали новым прокурором. Он занимал этот пост до 2006 года.
  • Сам Алекс Мердо никогда не баллотировался на должность прокурора, но иногда помогал отцу вести дела. Как отмечают СМИ, мужчина построил успешную карьеру адвоката и «‎жил на широкую ногу»‎, пишет MN

История вопроса

  • В июне 2021-го года жена и сын Мердо были найдены мертвыми на территории собачьего питомника, принадлежащего их семье. Алекс утверждал, что в момент убийства его не было с ними, по его словам, он находился у матери, которая живет в 15 минутах езды. По возвращении обратно юрист обнаружил тела Маргарет и Пола, после чего позвонил в службу 911. В ходе разговора со спасателями Алекс сказал, что его жена и сын не дышат, и умолял специалистов поторопиться.
  • После прибытия правоохранителей на место преступления Мердо рассказал им, что его погибший сын долгое время получал угрозы: к моменту гибели Пол находился в статусе обвиняемого по делу о крушении лодки в 2019 году. Предполагалось, что он был пьян и стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя Мэллори Бич и еще несколько человек получили травмы. Пол свою вину не признал. Несмотря на смерть обвиняемого, дело остается открытым.
  • Алекс Мердо и его старший сын Бастер объявили награду в $100 тыс. за информацию, которая приведет к поимке убийцы Маргарет и Пола.
  • Спустя 3 месяца, 3 сентября, адвокат объявил об увольнении из собственной юридической фирмы Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick. В компании его отставку объяснили тем, что он присвоил часть ее средств. По данным The New York Times, речь шла о миллионах долларов.
  • Позднее адвокаты Мердо сообщили, что он потратил большую часть денег на обезболивающие. Сам юрист извинился перед всеми и заявил, что проходит курс реабилитации.
  • 4 сентября на Алекса Мердо было совершено покушение. Он позвонил в 911 и сообщил, что в него стреляли. Изначально его адвокаты заявили, что на Мердо напали, когда он остановился на дороге из-за проблем с колесом автомобиля. Юрист получил ранение в голову, но выжил. Однако впоследствии выяснилось, что Мердо сам попросил 61-летнего Кертиса Эдварда Смита, чьи интересы он представлял по делу о превышении скорости в 2013 году, убить его ради страховки. В случае успеха старший сын Мердо получил бы $10 млн компенсации, однако у Смита не получилось убить юриста. По словам адвокатов Алекса, мужчина придумал этот план, когда боролся с опиоидной зависимостью и депрессией после смерти жены и младшего сына.
  • В итоге Смиту предъявили обвинения в нескольких преступлениях, включая пособничество самоубийству и сговор с целью мошенничества. Алексу Мердо обвинения предъявлены не были.
  • Однако 14 июля 2022 года юриста обвинили в том, что он смертельно ранил своих жену и сына из винтовки и дробовика.
  • В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Мердо соврал о том, что он был у матери в момент убийства членов семьи, — на самом деле мужчина находился вместе с ними. Алекс признался, что соврал из-за своей паранойи, вызванной употреблением обезболивающих.
  • Как отмечают СМИ, адвокаты Мердо «‎пытались изобразить своего клиента любящим семьянином, который, сталкиваясь с финансовыми трудностями и страдая от опиоидной зависимости… никогда бы не причинил вреда своей жене и ребенку»‎. По их словам, следователи сфабриковали доказательства вины Алекса.
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