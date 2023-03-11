ГОРЯЧИЕ СНИМКИ! ⟩ 76-летняя Шер страстно целовалась с возлюбленным Александром, который на 40 лет ее младше

Голливудская звезда посетила громкое fashion-событие. Шер (Шерелин Саркисян) и Александр официально дебютировали как пара на ковровой дорожке. Певица в ярком облегающем наряде доказала, что время над ней не властно. Она улыбалась, позируя перед камерами в объятиях бойфренда, а затем страстно поцеловала его в губы. «У меня есть ты, детка!» - воскликнула звезда.

Шер надела фиолетовый комбинезон, который облепил ее как вторая кожа и позволил продемонстрировать точеную фигуру без капли лишнего веса. Верхнюю часть наряда украсили стразы и сверкающие камни. Поверх него она накинула яркую кожаную куртку в такой же цветовой гамме с металлическим блеском и расшитую кристаллами. Образ от Versace дополнили подходящие сапоги на платформе. Иконе поп-музыки сделали гламурный макияж с дымчатыми тенями, стрелками и помадой кораллового оттенка. Ее черные волосы ниспадали на плечи пышными волнистыми локонами.

На ковровой дорожке Шер появилась в компании 37-летнего музыкального продюсера Александра Эдвардса. Фото: Kay Blake/ZUMA Press Wire

Эдвардс вышел на дорожку в образе total black - черной рубашке, брюках свободного кроя и куртке в стиле casual. Его аутфит дополнили массивные туфли из лаковой кожи, солнцезащитные очки и бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.

Об отношениях пары стало известно в ноябре прошлого года. В окружении Шерелин уверяют, что ее ничуть не смущает 40-летняя разница в возрасте с кавалером.

«Шер прекрасно знает, что существует много скептицизма по поводу этого романа, но ей всё равно. Она наслаждается всеобщим вниманием и говорит, что между ней и Александром происходит что-то особенное, что заставляет ее чувствовать себя более живой и сексуальной, чем когда-либо», - цитирует Daily Mail инсайдера.

I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE — Cher (@cher) December 25, 2022