ГОРЬКО! ⟩ Наслаждающаяся сказочной жизнью эстонская спортсменка поздравила именитого мужа с годовщиной свадьбы

«С годовщиной, любовь моя! Пять лет пролетели незаметно, но говорят, что время летит, когда весело, а у меня было лучшее время в моей жизни», - поделилась Грете Гриффин на своей странице в Инстаграме.

«Прошло пять лет с тех пор, как мы сказали "да". Пять лет безусловной любви и смеха и много детей. Ты - моя вторая половинка и любовь всей моей жизни. Я не знаю, что я сделала правильного в этой жизни, чтобы заслужить тебя в качестве своего мужа, но о Боже, как я благословлена, что у меня есть ты», - поблагодарила Грете своего мужа.

Грете также разместила еще одну фотографию пары в этот особенный день, еще раз выразив чувства своему мужу.

«Спасибо тебе за то, что вернул мне веру в любовь и счастье. Спасибо за то, что ты самый лучший человек, которого я знаю. Спасибо, что бросаешь мне вызов, мотивируешь меня и вдохновляешь и всех наших четверых детей быть лучшими версиями самих себя. Ты - клей, который держит нас вместе и делает нас сильными. Бог знал, что делал с тобой», - выразила свою любовь и благодарность Грете в посте.