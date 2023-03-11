БРОДЯЧИЕ СОБАКИ НАПАДАЮТ! ⟩ В маленьком поселке недалеко от города Кохила творятся ужасные вещи

Бродячие собаки терроризируют местных жителей в поселке Аэспа, народ серьезно напуган: «Мой ребенок никогда не выходит один в сад, потому что боится, ведь за забором свободно бегает собака». Оказывается, подобные проблемы были и раньше. Местные власти, к удивлению журналистов, не были в курсе, пишет Elu24.