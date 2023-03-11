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БРОДЯЧИЕ СОБАКИ НАПАДАЮТ! ⟩ В маленьком поселке недалеко от города Кохила творятся ужасные вещи

В маленьком поселке недалеко от города Кохила творятся ужасные вещи
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Злая собака хочет напасть на человека. Снимок иллюстративный.
Злая собака хочет напасть на человека. Снимок иллюстративный. Фото: Hanna Rodrigo (Pexels) / Pixabay (Pexels) / Elu24 Kollaaž

Бродячие собаки терроризируют местных жителей в поселке Аэспа, народ серьезно напуган: «Мой ребенок никогда не выходит один в сад, потому что боится, ведь за забором свободно бегает собака». Оказывается, подобные проблемы были и раньше. Местные власти, к удивлению журналистов, не были в курсе, пишет Elu24. 

На платформе TikTok было опубликовано видео, на котором мужчина, говорящий по-эстонски, отгоняет бродячего пса, пытающегося напасть на его собаку во время прогулки. На видео слышен лай собак и агрессивная речь мужчины, направленная на бродячую собаку. 

«Иди домой, убирайся отсюда, я тебя пристрелю!» - кричит мужчина чужому псу. В то же время он пытается успокоить своего ребенка, который во время видео начинает отчаянно плакать и шокирован нападением незнакомой собаки.

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