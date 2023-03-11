Это очень мило: как эстонскому полицейскому с добрым сердцем живется со спасенной собакой

А теперь патрульный полицейский Кристьян Корн посетил студию программы Ringvaade и рассказал, как у них прошли первые недели с новым питомцем. «Мы очень хорошо ладим и у нас полное взаимопонимание. С соседскими собаками тоже. Такое чувство, что у нее уже высшее образование в собачьей школе», - похвалил полицейский Кристьян своего нового члена семьи по кличке Блонду.

Первая встреча собаки по кличке Блонду с новым хозяином Кристьяном Фото: Kuvatõmmis saatest "Ringvaade"

Кристьян не планировал заводить новую собаку, так как совсем недавно его прошлое домашнее животное отправилось на радугу. «Не я выбрал его, а он выбрал меня», - говорит полицейский об их первой встрече с Блонду.

Вскоре после прибытия в новый дом Блонду посетил ветеринара, где выяснилось, что он страдает от недоедания. Корн отметил, что там, где они нашли собаку, ее не кормили должным образом.