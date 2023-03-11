Две недели назад, в разгар рабочего дня, полицейский Кристьян неожиданно обрел нового члена семьи. Вернее, правильнее будет сказать, что новый член семьи сам его нашел.
Это очень мило: как эстонскому полицейскому с добрым сердцем живется со спасенной собакой
А теперь патрульный полицейский Кристьян Корн посетил студию программы Ringvaade и рассказал, как у них прошли первые недели с новым питомцем. «Мы очень хорошо ладим и у нас полное взаимопонимание. С соседскими собаками тоже. Такое чувство, что у нее уже высшее образование в собачьей школе», - похвалил полицейский Кристьян своего нового члена семьи по кличке Блонду.
Кристьян не планировал заводить новую собаку, так как совсем недавно его прошлое домашнее животное отправилось на радугу. «Не я выбрал его, а он выбрал меня», - говорит полицейский об их первой встрече с Блонду.
Вскоре после прибытия в новый дом Блонду посетил ветеринара, где выяснилось, что он страдает от недоедания. Корн отметил, что там, где они нашли собаку, ее не кормили должным образом.
Полицейский Кристьян всегда был большим любителем собак, и помимо Блонди у него есть 14-летняя собака Сипсу. Из Блонди Кристьян хотел бы воспитать служебную собаку-добровольца для работы в сфере поиска пропавших людей.