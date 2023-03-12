Гороскоп на 12 марта: этим знакам Зодиака сегодня не повезет, но есть и главные везунчики дня

Самочувствие нестабильно, не исключены обострения хронических заболеваний, головные боли, простуды. Время, проведенное в компании близких людей, будет способствовать стабилизации эмоционального фона, позволит забыть о профессиональных трудностях.

Рак

Умение поддерживать доброжелательные отношения с коллегами и деловыми партнерами сегодня очень пригодится Ракам. В одиночку справиться с профессиональными проблемами практически невозможно, а вот своевременное появление союзников и добровольных помощников в корне изменит ситуацию. Это не лучший день для того, чтобы решать финансовые вопросы, делать крупные покупки или инвестиции.

Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, переутомление вам не грозит. Можно заниматься домашними делами, оказывать помощь членам семьи. Любимый человек нуждается в одобрении и моральной поддержке, на которые тоже не следует скупиться, если вы не хотите возвращения старых проблем.

Лев

Львы более обычного эмоциональны и склонны все происходящее видеть в мрачном свете, поэтому вряд ли смогут правильно оценить все возможности и перспективы, которые открывает этот день. Чрезвычайно важны трезвый взгляд на вещи, холодный расчет, умение взвесить все «за» и «против» прежде, чем будет принято окончательное решение. Не стоит полагаться на свою интуицию – сегодня она является пленницей ваших иллюзий и вряд ли сможет дать толковые подсказки.