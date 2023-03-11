Многие люди считают, что напитки во время еды недопустимы, но на самом деле это миф. Однако важно понимать, какой напиток правильно выбрать. И, что еще важнее, какой температуры, пишет Naine.
Никогда не пейте холодную воду во время еды! И вот почему
Если вы хотя бы раз в жизни пытались похудеть, то наверняка знаете, какие напитки полезны, а какие - очень калорийные. Мы даже не будем говорить о том, почему не стоит слишком часто пить сок, добавлять сахар в чай и кофе и, конечно, покупать безалкогольные напитки. Это знают если не все, то многие.
Но даже простой стакан воды без добавок может негативно повлиять на метаболизм вашего организма. И все из-за температуры воды.
Если вы предпочитаете выпивать стакан холодной воды во время еды, не удивляйтесь, если вскоре после приема пищи вам снова захочется есть. Дело в том, что холодная вода заставляет желудок сжаться и затрудняет пищеварение. Это работа организма - регулировать температуру воды. В результате пища не успевает перевариться должным образом - и почти сразу попадает в верхнюю часть кишечника. В результате организм не получает достаточно энергии из пищи, и желудок быстро снова опустошается. Кишечник страдает от плохо переваренной пищи и реагирует на эту нагрузку неприятным ощущением тяжести и вздутия.
Помните: не нужно совсем прекращать пить воду во время еды. Небольшое количество теплой воды или чашка чая после еды обязательно окажут благотворное влияние на организм.