Никогда не пейте холодную воду во время еды! И вот почему

Если вы хотя бы раз в жизни пытались похудеть, то наверняка знаете, какие напитки полезны, а какие - очень калорийные. Мы даже не будем говорить о том, почему не стоит слишком часто пить сок, добавлять сахар в чай и кофе и, конечно, покупать безалкогольные напитки. Это знают если не все, то многие.

Но даже простой стакан воды без добавок может негативно повлиять на метаболизм вашего организма. И все из-за температуры воды.

Если вы предпочитаете выпивать стакан холодной воды во время еды, не удивляйтесь, если вскоре после приема пищи вам снова захочется есть. Дело в том, что холодная вода заставляет желудок сжаться и затрудняет пищеварение. Это работа организма - регулировать температуру воды. В результате пища не успевает перевариться должным образом - и почти сразу попадает в верхнюю часть кишечника. В результате организм не получает достаточно энергии из пищи, и желудок быстро снова опустошается. Кишечник страдает от плохо переваренной пищи и реагирует на эту нагрузку неприятным ощущением тяжести и вздутия.