ВИДЕО ⟩ Чудо в Центральной Эстонии: смотрите, что вытворяет умная рысь у замерзшей реки

Рысь, перепрыгивающая через замерзшую реку, была снята на камеру фотографа-любителя Сандера Холло 22 февраля в Центральной Эстонии. Холло поделился видеозаписью как на своем канале в YouTube, так и в популярной группе Facebook Rajakaamera nature photos and videos, где ролик собрал множество восхищенных комментариев. На видео видно, как рысь сначала понимает, что перед ней покрытая льдом река, после этого сосредоточенно берет разбег, подпрыгивает на несколько метров в воздух и уже через несколько мгновений оказывается на противоположном берегу.

Смотрите это редкое видео ниже:

Холло занимается фотографией дикой природы уже десять лет, но только пару лет назад приобрел свою первую лесную камеру, чтобы поближе познакомиться с перемещениями лисиц. «Я в основном фотографирую млекопитающих. Больше всего мне нравится следить за лисами», - рассказал он порталу Lemmik.

Однако работа лесной камеры вызвала у него еще больший интерес, и теперь у Холло пять камер по всей Эстонии. За эти годы накопилось невероятное количество увлекательных кадров дикой природы Эстонии, которые можно увидеть на канале фотографа в YouTube.

Однако работа с камерой, снявшей рысь, - не самая простая задача и требует от фотографа творческих решений. «Эта камера находится в интересном месте, но у него есть свои недостатки. Иногда уровень воды в реке такой, что резиновых сапог недостаточно. Поэтому я использовал более прочные пластиковые пакеты, чтобы добраться до камеры», - сказал он.