Отец троих детей поменял строгие мужские костюмы на юбки и платья еще в 2015 году и говорит, что назад дороги нет.
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ЕСЛИ НА РАБОТУ, ТО ТОЛЬКО ТАК! ⟩ Отец троих детей почти десять лет ходит в офис в юбке и на каблуках
Отец троих детей почти десять лет ходит в офис в юбке и на каблуках
Его жена несказанно рада его выбору, говорит, что он прекрасно выглядит и может свободно носить каблуки выше, чем у нее. По выходным супруги любят проводить время в торговых центрах, где она помогает ему выбирать новую одежду.