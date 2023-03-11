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ЕСЛИ НА РАБОТУ, ТО ТОЛЬКО ТАК! ⟩ Отец троих детей почти десять лет ходит в офис в юбке и на каблуках

Трийн Пальмипуу
Отец троих детей почти десять лет ходит в офис в юбке и на каблуках
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На фото три ярких образа 63-летнего Марка Брайана, который с гордостью носит платья, юбки и щеголяет на высоких каблуках, как профессионал.
На фото три ярких образа 63-летнего Марка Брайана, который с гордостью носит платья, юбки и щеголяет на высоких каблуках, как профессионал. Фото: Mark Bryan / SWNS / Scanpix

Отец троих детей поменял строгие мужские костюмы на юбки и платья еще в 2015 году и говорит, что назад дороги нет.

Его жена несказанно рада его выбору, говорит, что он прекрасно выглядит и может свободно носить каблуки выше, чем у нее. По выходным супруги любят проводить время в торговых центрах, где она помогает ему выбирать новую одежду.

По мнению 63-летнего Марка Брайана, одежда не имеет пола. Он называет свой стиль гибридным, а единственное место, куда он не надевает туфли на каблуке, - это спортзал.

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