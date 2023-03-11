ФОТО ⟩ Эстонские судьи в шоке: директор выслал им на 8 Марта открытку с пенисом

Элари Удам является директором пяти судов в Эстонии. В его ведении находятся Таллиннский, Пярнуский и Вируский суды. Ранее г-н Удам работал членом правления государственной компании по недвижимости (Riigi Kinnisvara AS), а еще раньше возглавлял фирму Pindi Kinnisvara. Кстати, роль директора судов заключается в том, чтобы вместе с председателями судов следить за работой и сделать условия для сотрудников более комфортными.

«Я не могу поверить, что человек его уровня мог послать женскому коллективу Харьюского уездного суда открытку с пенисом, что сильно расстроило весь коллектив. Они сначала не поняли, что это такое!» - сказал звонивший в редакцию Kuuuurija, который сообщил, что не только женщины-судьи были шокированы пикантной открыткой, но и мужчины, которые посчитали, что посылать такую фотографию женщине недостойно ни в одной организации.