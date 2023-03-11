В пятницу вечером в редакцию передачи Kuuuurija поступило пикантное сообщение. «Директор эстонских судов Элари Удам прислал женскому коллективу Харьюского уездного суда цветы и открытку с изображением большого пениса в честь 8 Марта, - сообщил нам позвонивший читатель. - В праздничный день поздравительная открытка полностью вывела женский коллектив из себя!». По состоянию на пятничный вечер судьи Харьюского уездного суда также подали совместное обращение в Министерство юстиции и хотят получить официальную оценку поведения Удама.
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ФОТО ⟩ Эстонские судьи в шоке: директор выслал им на 8 Марта открытку с пенисом
Эстонские судьи в шоке: директор выслал им на 8 Марта открытку с пенисом
Элари Удам является директором пяти судов в Эстонии. В его ведении находятся Таллиннский, Пярнуский и Вируский суды. Ранее г-н Удам работал членом правления государственной компании по недвижимости (Riigi Kinnisvara AS), а еще раньше возглавлял фирму Pindi Kinnisvara. Кстати, роль директора судов заключается в том, чтобы вместе с председателями судов следить за работой и сделать условия для сотрудников более комфортными.