Индрек, бывший банковский аналитик и мастер психологии, и его спутница Анна решают освободиться от пленительной хватки общества и переезжают на болотистую местность вдали от города, где живут свободно, как птицы. «Скоро все будут умирать с ведром воды в руках в поисках колодца», - говорит мужчина, который считает, что в современном человеке слишком много выученной беспомощности.
Для подписчиков
БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА ⟩ Бывший банковский аналитик из Эстонии бросил работу и увез семью в лес: теперь здесь их любимый дом
Бывший банковский аналитик из Эстонии бросил работу и увез семью в лес: теперь здесь их любимый дом
Пять лет назад вырванная из лап лесных бизнесменов маленькая деревушка в Соомаа сейчас является домом для Индрека, Анны и маленькой Рабы Рюле. Именно самая маленькая из них сегодня не может даже мечтать о каких-то основных удобствах, потому что никогда их не видела. Все вместе они живут в ритме природы, и никаким счетам за электричество и инфляции их не испугать, потому что на их жизнь они просто не влияют.