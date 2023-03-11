БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА ⟩ Бывший банковский аналитик из Эстонии бросил работу и увез семью в лес: теперь здесь их любимый дом

Пять лет назад вырванная из лап лесных бизнесменов маленькая деревушка в Соомаа сейчас является домом для Индрека, Анны и маленькой Рабы Рюле. Именно самая маленькая из них сегодня не может даже мечтать о каких-то основных удобствах, потому что никогда их не видела. Все вместе они живут в ритме природы, и никаким счетам за электричество и инфляции их не испугать, потому что на их жизнь они просто не влияют.