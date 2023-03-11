Патриот Эстонии погиб за свободу Украины: душевные воспоминания его друга Михаила

С осени 2022 года Иво Юрак воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Он сражался вместе с украинцами за свободу Украины и Европы и отдал за это самое дорогое - жизнь, пишет Elu24.

«Мы познакомились около 4-5 лет назад, когда Иво пришел учиться реставрации старой мебели, - рассказывает Михаил. - Я был старшим мастером, а Иво стал моим учеником. Когда мы разговорились, выяснилось, что у нас есть несколько общих знакомых. Так мы и общались каждый день во время работы».

«Он был хорошим слушателем и умел быстро включаться в работу. Оказалось, что мы оба любим путешествовать по Эстонии и открывать для себя красивые места. Я показывал свои коллекции фотографий, он показывал то, что было у него. Мы говорили обо всем, включая политику. Иво был патриотом Эстонии, и это стало началом нашей дружбы», - говорит Михаил, добавляя, что хотя он больше говорит по-русски, это не мешало их общению.

Иво Юрак (11.10.1977–07.03.2023) Фото: Kaitseliit

Когда Иво сменил работу, они всё равно продолжали общаться. «Разговоры о хобби затрагивали антиквариат и древности. Иво состоял в довольно многих группах антиквариата в Facebook. Мы также общались о политике», - говорит Михаил. Когда кто-то из эстонцев «напал» на Михаила в чат-группах Facebook из-за его происхождения, Иво тут же встал на его защиту. «Он сказал, что Михаил больше эстонец, чем все вы здесь. Мы посмеялись, что я не немощный, могу за себя постоять, но я ему очень благодарен», - говорит Михаил.

«Последний раз мы общались 6 марта. Он прислал мне смешное видео. В конце января я сказал ему, что мой сын отправляется в армию в Тапа. Иво сказал мне, что поговорит со своими друзьями, чтобы они присмотрели за моим сыном», - вспомнил Михаил.