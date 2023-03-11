«Называли неуправляемой»: украинская ведущая рассказала, как немецкий телеканал заставлял снимать неправдивые репортажи о войне в Украине

«Уже неделю меня не оставляет странное ощущение – смесь почти безумной радости с чувством вины за то, что пропустила что-то чрезвычайно важное, что-то такое, без чего сложно идентифицировать себя украинкой, полностью пережившей эту войну. Я о событиях прошлого года - самой страшной украинской весны», - написала она.

По словам Ашион, в Германии она работала журналисткой на каналах RTL News и n-tv. Она вела ежедневную программу Ukraine Update, пишет издание Gordonua.

Ведущая рассказала, что ей несколько раз приходилось спорить с продюсерами о том, как освещать российскую агрессию против Украины.

Ашион сообщила, что во время командировки в Киев перед ней и ее коллегами руководство поставило «четкую задачу получить сюжет, в котором украинцы вроде устали от войны и потому готовы, чтобы руководство страны село за стол переговоров с Россией».

«И мои буквально мольбы о том, что это невозможно и вы не найдете ни одного украинца с таким мнением, никого не волновали», - подчеркнула журналистка.

Ашион отметила, что тогда поругалась с продюсером, который назвал ее неуправляемой, а в итоге записала нейтральную подводку к сюжету об Украине».

Ведущая заявила, что ее друзья не понимали, как она может возвращаться в Украину, пока в стране идет война.