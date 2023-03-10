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Деньги будут падать с неба: Глоба назвала знаки Зодиака, которые получат крупную прибыль в середине марта

Limon.ee
Деньги будут падать с неба: Глоба назвала знаки Зодиака, которые получат крупную прибыль в середине марта
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Фото: Shutterstock

Узнайте, для кого астролог Тамара Глоба сделала благоприятный прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для представителей разных знаков Зодиака на наступающую вторую декаду марта, которая начнется с 11 числа этого месяца, пишет Teleprogramma.

Удача в этот период будет сопутствовать земным знакам зодиака. Особенно, как предрекает Тамара Глоба, повезет Тельцам. Они будут заниматься важными встречами и делами, благодаря которым их успех в финансах сохранится надолго.

Деньги буквально будут сыпаться с небес на Дев. Им тут же захочется потратить их на одежду, косметику, дом. Не забудут представители этого знака зодиака и о близких, приобретут подарки.

Успехи в карьере будут сопутствовать Козерогам. Звезды обещают важные и интересные встречи. Благоприятное время для подписания договоров.

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