Нести тарелки и кружки из дома? Таллинн запретил одноразовую посуду на концертах и массовых мероприятиях

С 1 января 2024 года на общественных мероприятиях по всей Эстонии будет разрешено использовать только многоразовую посуду и приборы. Кроме того, в Европейском Союзе разрабатывается директива, цель которой – постепенный переход к многоразовой упаковке для продажи на вынос еды и напитков в сфере питания. Запрет на использование одноразовой посуды и приборов на общественных мероприятиях в Таллинне упростит для сектора питания дальнейший переход к использованию многоразовой посуды и приборов.

Использование только многоразовой посуды на общественных мероприятиях станет обязательным с 1 июня 2023 года на мероприятиях, в которых за день принимает участие менее 30 000 посетителей. Если в мероприятии в день участвует более 30 000 посетителей, это требование вступит в силу с 1 января 2024 года. Таллинн ведет переговоры с организаторами мероприятий, в которых в этом году примет участие более 30 000 человек, чтобы и там принимались меры по сокращению образования отходов.

Как поступят в сложившейся ситуации организаторы крупных фестивалей, пока не сообщается. Но это серьезный вызов для них, потому что где найти хотя бы несколько десятков тысяч фарфоровых тарелок и стеклянных стаканов для пива? Когда прошлой осенью в столице впервые проходил фестиваль «Октоберфест», организаторы заказывали несколько европоддонов стаканов в Германии, потому что такого количества в Эстонии просто не было. Но на том фестивале не было так много гостей, а сейчас речь идет в то числе и 30 тысячах.

Кроме посуды, нужны гигантские посудомоечные машины, вода, моющее средство и сотрудники, которые отвечают за мытье стаканов и тарелок.