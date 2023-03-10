Таллиннское горсобрание на заседании в четверг приняло новое предписание об обращении с отходами в Таллинне, одной из целей которого является переход на использование только многоразовой посуды на общественных мероприятиях в столице. Очевидно, что организаторы грядущим летом понесут дополнительные расходы, в следствие чего и потребителям придется платить больше. Это лишь догадки, как это будет на самом деле, вскоре поведают сами организаторы.
Нести тарелки и кружки из дома? Таллинн запретил одноразовую посуду на концертах и массовых мероприятиях
В этом году Таллинн носит титул Зеленой столицы Европы, в связи с этим город хочет ввести изменения, чтобы продвигать бережное отношение к окружающей среде. Начиная с 1 июня 2023 года на большинстве проходящих в Таллинне общественных мероприятий разрешено подавать еду и напитки только в многоразовой посуде и использовать многоразовые столовые приборы.
С 1 января 2024 года требование будет распространяться на все общественные мероприятия, независимо от масштаба. Разрешено использовать одноразовые трубочки для коктейлей, палочки для размешивания напитков, а также украшения для коктейлей, которые не состоят из пластика (в т.ч. основанного на биологическом сырье), разлагающегося под действием оксидантов пластика или биологически разлагаемого пластика.
По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, переход к использованию многоразовой посуды значительно сократит экологический след мероприятий. «Таким образом можно избежать образования тонн мусора. Мы должны во всех сферах двигаться в сторону как можно более продолжительного периода использования вещей и их повторного использования. Это лишь один, но очень важный шаг в сторону заботы об окружающей среде», - добавил Вимм.
Целью перехода к использованию многоразовой посуды является повышение осознанности людей в области обращения с отходами, сокращение количества мусора, который образуется на общественных мероприятиях, а также продвижение бизнес-моделей экономики замкнутого цикла, создавая спрос на системы повторного использования. Путем сокращения количества отходов снизится и количество попадающих в мировой океан и в природу в целом отходов, это также послужит достижению целей Таллиннской программы обращения с отходами 2022 – 2026.
С 1 января 2024 года на общественных мероприятиях по всей Эстонии будет разрешено использовать только многоразовую посуду и приборы. Кроме того, в Европейском Союзе разрабатывается директива, цель которой – постепенный переход к многоразовой упаковке для продажи на вынос еды и напитков в сфере питания. Запрет на использование одноразовой посуды и приборов на общественных мероприятиях в Таллинне упростит для сектора питания дальнейший переход к использованию многоразовой посуды и приборов.
Использование только многоразовой посуды на общественных мероприятиях станет обязательным с 1 июня 2023 года на мероприятиях, в которых за день принимает участие менее 30 000 посетителей. Если в мероприятии в день участвует более 30 000 посетителей, это требование вступит в силу с 1 января 2024 года. Таллинн ведет переговоры с организаторами мероприятий, в которых в этом году примет участие более 30 000 человек, чтобы и там принимались меры по сокращению образования отходов.
Как поступят в сложившейся ситуации организаторы крупных фестивалей, пока не сообщается. Но это серьезный вызов для них, потому что где найти хотя бы несколько десятков тысяч фарфоровых тарелок и стеклянных стаканов для пива? Когда прошлой осенью в столице впервые проходил фестиваль «Октоберфест», организаторы заказывали несколько европоддонов стаканов в Германии, потому что такого количества в Эстонии просто не было. Но на том фестивале не было так много гостей, а сейчас речь идет в то числе и 30 тысячах.
Кроме посуды, нужны гигантские посудомоечные машины, вода, моющее средство и сотрудники, которые отвечают за мытье стаканов и тарелок.
В Германии уже давно не используются одноразовые стаканчики, и гости платят один раз залог 2-3 евро за использование стеклянного стакана, который каждый раз меняется на новый, но оплата производится только один раз, а при возврате посуды залог возвращается.