Ану Саагим известна как любительница изысканного стиля. Платья, пальто, модные костюмы – все это вы найдете в гардеробе светской львицы. Но теперь Ану решила показать себя в шубе.
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ФОТО ⟩ Ану Саагим удивилась вопросу журналиста: мы не носим одежду друг друга!
Ану Саагим удивилась вопросу журналиста: мы не носим одежду друг друга!
Светская львица и журналистка Ану Саагим любит вечеринки и гламурную одежду. В 2019 году Саагим объявила, что будет носить мех только при одном условии: если он сделан из шкуры животного, которое обитало в дикой природе. Теперь Ану Саагим позирует на фото с эстонской радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт, блистая в шубе цвета шампанского.
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