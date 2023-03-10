ФОТО ⟩ Ану Саагим удивилась вопросу журналиста: мы не носим одежду друг друга!

Светская львица и журналистка Ану Саагим любит вечеринки и гламурную одежду. В 2019 году Саагим объявила, что будет носить мех только при одном условии: если он сделан из шкуры животного, которое обитало в дикой природе. Теперь Ану Саагим позирует на фото с эстонской радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт, блистая в шубе цвета шампанского.