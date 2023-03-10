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ФОТО ⟩ Ану Саагим удивилась вопросу журналиста: мы не носим одежду друг друга!

Стен Таливее
Ану Саагим удивилась вопросу журналиста: мы не носим одежду друг друга!
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Фото: Erlend Štaub

Ану Саагим известна как любительница изысканного стиля. Платья, пальто, модные костюмы – все это вы найдете в гардеробе светской львицы. Но теперь Ану решила показать себя в шубе. 

Светская львица и журналистка Ану Саагим любит вечеринки и гламурную одежду. В 2019 году Саагим объявила, что будет носить мех только при одном условии: если он сделан из шкуры животного, которое обитало в дикой природе. Теперь Ану Саагим позирует на фото с эстонской радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт, блистая в шубе цвета шампанского. 

Сама Хунт поделилась этой же фотографией в социальных сетях и подписала снимок: наследница мантии. На фотографии Бригитте позирует в великолепной красной шубе. У портала Elu24 возник вопрос: неужели эта яркая вещица из гардероба самой Саагим? Если да, то Бригитте Сюзанне Хунт действительно наследница мантии.

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