Как сообщает финское издание Ilta-Sanomat, пассажиров корабля Eckerö Line, следующего по маршруту Хельсинки-Таллинн, утром в пятницу ждал неприятный сюрприз: на автомобильной палубе вспыхнул пожар, пишет Elu24.
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«Группа продолжала играть!» На борту следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Eckerö Line произошел пожар
«Группа продолжала играть!» На борту следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Eckerö Line произошел пожар
По сообщению Ilta-Sanomat, около десяти часов утра в пятницу на судне Eckerö Line, следовавшем по маршруту Хельсинки-Таллинн, возник пожар. Авария закончилась благополучно, так как сразу же заметили дым и небольшой пожар, и, несмотря на работы по тушению, пассажиры вовремя прибыли в Таллиннский порт.
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