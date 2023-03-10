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«Группа продолжала играть!» На борту следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Eckerö Line произошел пожар

«Группа продолжала играть!» На борту следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Eckerö Line произошел пожар
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Фото: Kaupo Kalda / Tetyana Kovyrina (Pexels) / Elu24 Kollaaž

Как сообщает финское издание Ilta-Sanomat, пассажиров корабля Eckerö Line, следующего по маршруту Хельсинки-Таллинн, утром в пятницу ждал неприятный сюрприз: на автомобильной палубе вспыхнул пожар, пишет Elu24.

По сообщению Ilta-Sanomat, около десяти часов утра в пятницу на судне Eckerö Line, следовавшем по маршруту Хельсинки-Таллинн, возник пожар. Авария закончилась благополучно, так как сразу же заметили дым и небольшой пожар, и, несмотря на работы по тушению, пассажиры вовремя прибыли в Таллиннский порт.

В пятницу утром пассажиры Eckerö Line были удивлены сообщением экипажа: «На автомобильной палубе замечен дым». По данным финского издания, инцидент произошел на корабле чуть позже десяти часов утра. Кроме того, в объявлении трижды упоминались имена разных людей, и можно предположить, что упомянутые лица, вероятно, были автовладельцами.

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