«Группа продолжала играть!» На борту следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Eckerö Line произошел пожар

По сообщению Ilta-Sanomat, около десяти часов утра в пятницу на судне Eckerö Line, следовавшем по маршруту Хельсинки-Таллинн, возник пожар. Авария закончилась благополучно, так как сразу же заметили дым и небольшой пожар, и, несмотря на работы по тушению, пассажиры вовремя прибыли в Таллиннский порт.