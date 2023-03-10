Посылочный автомат это, бесспорно, удобно, но иногда получение посылки превращается в настоящий квест. Жительница Таллинна поспешила за посылкой, но достать ее автомата не смогла.
ВПИХНУТЬ «НЕВПИХУЕМОЕ» ⟩ Курьер Omniva затолкал посылку в автомат так, что клиент пришел в недоумение
«Пришла мне долгожданная посылка, но достать я ее не смогла», – рассказала Елена (имя изменено). Поскольку стоимость содержимого посылки превышала 300 евро, клиентка Omniva начала переживать, ведь перед ней встала дилемма: закрыть шкафчик почтового автомата или оставить его открытым и настоять на том, чтобы приехал представитель Omniva.
«Не посчитают ли они, что я забрала посылку, если набирала пин-код для ящика», – рассказывает она.
Елена позвонила по телефону поддержки Omniva, а через несколько дней смогла получить свою посылку в почтовом отделении. Если не считать потерянного времени и нервов, история закончилась хорошо. Но Елена передает привет тому гениальному курьеру, который додумался так затолкать ящик в почтовый автомат. Даже интересно, как выкорчевывали посылку из шкафчика работники Omniva.
Другая жительница Таллинна тоже поделилась с нами фотографией чудо-комплектации. Ей прислали семь небольших посылок из Японии, а курьер зашвырнул их в глубь самой верхней ячейки почтового автомата.
Четыре посылки были у края, а три заброшены вглубь. Я с ростом 155 сантиметров их достать не смогла, – рассказала клиентка Omniva. – Шкаф я прикрыла и пошла за помощью. А ведь за это время кто-то уже мог бы утащить мои посылки".
Достать посылки из автомата в итоге помог высокий прохожий. Но даже ему пришлось вставать на носочки, чтобы дотянуться до коробок.
«Наши курьеры всегда стараются поместить посылку в автомат таким образом, чтобы клиент мог достать ее легко и быстро, – говорит специалист по коммуникациям Omniva Кристина Хаавала. – Несколько посылок, заказанных одним и тем же клиентом, помещаются в один шкафчик, чтобы клиент мог получить посылку в одно и то же время и из одного и того же места. К тому же, это разумное потребление. Поскольку верхние ящики посылочного автомата расположены высоко, иногда это действительно может вызвать сложности для людей невысокого роста".
Представительница Omniva согласилась, что посылки должны быть определенных размеров, и большие посылки не должны помещаться в почтовый автомат. Размеры посылок указаны на сайте Omniva. "Если вы столкнулись с трудностями или неполадками при получении посылки, пожалуйста, позвоните в службу поддержки, и посылка будет передана в почтовое отделение, где вы сможете ее забрать», – говорит Кристина Хаавала.