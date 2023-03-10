ВПИХНУТЬ «НЕВПИХУЕМОЕ» ⟩ Курьер Omniva затолкал посылку в автомат так, что клиент пришел в недоумение

«Пришла мне долгожданная посылка, но достать я ее не смогла», – рассказала Елена (имя изменено). Поскольку стоимость содержимого посылки превышала 300 евро, клиентка Omniva начала переживать, ведь перед ней встала дилемма: закрыть шкафчик почтового автомата или оставить его открытым и настоять на том, чтобы приехал представитель Omniva.

Фото: Фото клиентки Omniva

«Не посчитают ли они, что я забрала посылку, если набирала пин-код для ящика», – рассказывает она.

Елена позвонила по телефону поддержки Omniva, а через несколько дней смогла получить свою посылку в почтовом отделении. Если не считать потерянного времени и нервов, история закончилась хорошо. Но Елена передает привет тому гениальному курьеру, который додумался так затолкать ящик в почтовый автомат. Даже интересно, как выкорчевывали посылку из шкафчика работники Omniva.

Другая жительница Таллинна тоже поделилась с нами фотографией чудо-комплектации. Ей прислали семь небольших посылок из Японии, а курьер зашвырнул их в глубь самой верхней ячейки почтового автомата.

Фото: Фото клиентки Omniva

Четыре посылки были у края, а три заброшены вглубь. Я с ростом 155 сантиметров их достать не смогла, – рассказала клиентка Omniva. – Шкаф я прикрыла и пошла за помощью. А ведь за это время кто-то уже мог бы утащить мои посылки".

Достать посылки из автомата в итоге помог высокий прохожий. Но даже ему пришлось вставать на носочки, чтобы дотянуться до коробок.

Фото: Фото клиентки Omniva

«Наши курьеры всегда стараются поместить посылку в автомат таким образом, чтобы клиент мог достать ее легко и быстро, – говорит специалист по коммуникациям Omniva Кристина Хаавала. – Несколько посылок, заказанных одним и тем же клиентом, помещаются в один шкафчик, чтобы клиент мог получить посылку в одно и то же время и из одного и того же места. К тому же, это разумное потребление. Поскольку верхние ящики посылочного автомата расположены высоко, иногда это действительно может вызвать сложности для людей невысокого роста".