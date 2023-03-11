Какой будет суббота? Читайте гороскоп на 11 марта

Овен

Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения, и это не позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно. Финансовая ситуация стабильна, рассчитывать на значительные денежные поступления не приходится. Стоит обратить особое внимание на свои отношения с коллегами и руководством: неблагоприятные перемены в этой сфере могут быть следствием интриг недоброжелателей.

В личных отношениях не произойдет значительных перемен, зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека. Несколько снижен жизненный тонус, что заставит задуматься об отпуске или снижении нагрузок.

Телец

Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют Тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Появится шанс заключить очень выгодную сделку или сменить работу на более высокооплачиваемую; в любом случае ваше финансовое положение улучшится, и долго ждать этого не придется. Удачными будут инвестиции и покупки. Не исключен подъем на новую ступень профессиональной или социальной лестницы.

Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания; на светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется. Очень хорошо сложатся поездки. Отношения влюбленных улучшатся, одинокие представители знака могут рассчитывать на новые знакомства.

Близнецы